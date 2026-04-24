Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka (akt. 2)

Fot. Łukasz Litewka/ Facebook

W wieku 36 lat zginął tragicznie poseł Lewicy, organizator akcji charytatywnych, Łukasz Litewka. Potrącił go samochód, kiedy jechał na rowerze — poinformowała Lewica. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian przekazał PAP, że kierowca samochodu został zatrzymany.

W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano: „Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych”.

Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty napisał na X o Łukaszu Litewce: „Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci”. Dodał, że jego „myśli są teraz z rodziną Łukasza”.

„Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy ... Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko” - czytamy na koncie Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej. „W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta” - podała policja.

Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, śledczy zakończyli już kluczowy etap identyfikacji ofiary. - W drodze okazania zwłok została formalnie potwierdzona tożsamość pana posła – przekazał prokurator.

Rzecznik przekazał PAP, że kierowca samochodu osobowego, który uczestniczył w wypadku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Prokuratura ujawniła, że jest to 57-letni mężczyzna. Został on poddany wstępnemu badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu w organizmie. Śledczy zabezpieczyli jednak materiał do dalszych, bardziej precyzyjnych badań laboratoryjnych.

Prokuratura odnosi się z dystansem do pojawiających się nieoficjalnych doniesień, jakoby przyczyną tragedii miało być zasłabnięcie kierowcy. Choć uczestnik zdarzenia złożył już pierwsze oświadczenia, śledczy podkreślają konieczność ich procesowej weryfikacji. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają czynności śledcze.

- Dopełniamy wszelkich starań, aby czynności te zostały utrwalone m.in. za pomocą zapisu wideo. W pracach bierze udział biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz biegły medyk sądowy – przekazał prokurator Kilian. - Nie chcemy ferować wyroków ani wyciągać wniosków, które mogłyby okazać się błędne – dodał.

Pełniejsze informacje dotyczące mechanizmu i przebiegu wypadku prokuratura ma przedstawić w piątek.

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku socjologia. Swoją karierę polityczną rozpoczął w 2014 roku, kiedy został wybrany radnym Sosnowca z list wyborczych koalicji SLD Lewica Razem. W 2018 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, startując z okręgu nr 32 (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec) z listy wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kolejnych wyborach parlamentarnych, w 2023 roku, dostał się do Sejmu startując z ostatniego miejsca z listy Lewicy - zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. przewodniczącego tej partii Włodzimierza Czarzastego. Otrzymał ok. 40 tys. głosów — prawie dwa razy więcej niż Czarzasty.

Nazwisko Litewki pojawiało się w doniesieniach medialnych jako jedna z potencjalnych kandydatur Lewicy na prezydenta przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. Doniesienia te potwierdził wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela, który w rozmowie z PAP w październiku 2024 roku przyznał, że Litewka był rozważany jako potencjalny kandydat.

W ocenie Treli Litewka był „osobą bardzo elektryzującą, która robi dużo dobrego, m.in. dla różnych grup społecznych czy zwierząt”. - Ma sporą grupę fanów, a do tego potencjał — dostał 40 tys. głosów w swoim okręgu wyborczym — mówił wówczas Trela. Również europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek nie wykluczał startu Litewki. Ostatecznie Lewicę w wyborach prezydenckich reprezentowała Magdalena Biejat.

Litewka był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Litewka był również pomysłodawcą i inicjatorem ogólnopolskiej akcji „Zwierzogranie”, realizowanej przez jego Fundację #teamLitewka przy współpracy z samorządem Sosnowca. Przedsięwzięcie, wzorowane na formule finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowane było wsparciu schronisk oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. zbiórki karmy i funduszy, prelekcje behawiorystów oraz prezentacje zwierząt do adopcji.

Druga edycja festiwalu została zaplanowana na 14 czerwca w sosnowieckim Parku Środulskim.

Litewka dał się poznać szerzej publiczności również, gdy podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. umieścił na plakatach wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska wraz z ich imionami i kontaktem telefonicznym w tej sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Politycy wszystkich opcji żegnają posła Łukasza Litewkę

Politycy wszystkich opcji, w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, wyrazili żal z powodu nagłej, tragicznej śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki. Wspominali go przede wszystkim jako dobrego człowieka zangażowanego w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, ludziom i zwierzętom.

Lewica w wydanym po południu oświadczeniu podkreśliła, że Polska „straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych”. „Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo” - zapewnili działacze Lewicy.

Prezydent Karol Nawrocki napisał, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej śmierci posła Litewki. „Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju” - napisał prezydent na X.

Premier Donald Tusk we wpisie poświęconym posłowi Litewce napisał, że „zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom”. Złożył wyrazy współczucie rodzinie i bliskim.

„Ogromny żal i smutek! Łukasz na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako przyjaciel, społecznik, dobry człowiek” - napisał wicepremier, minister cyfryzacji, polityk Lewicy Krzysztof Gawkowski. Przekazał wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny i najbliższych.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń zaznaczył, że Litewka swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i los wykluczonych. „Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny” - napisał Biedroń.

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wyraziła niedowierzanie, że Litewka nie żyje. „Brak mi słów i nadal nie wierzę, że to prawda. Łączę się w bólu z rodziną i przyjaciółmi Łukasza w obliczu tej strasznej tragedii. Świat bez Ciebie będzie gorszym miejscem” - oceniła.

Również wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) złożył kondolencje rodzinie i najbliższym Litewki. „Tragiczna wiadomość o śmierci Posła Łukasza Litewki. Najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym” - napisał na platformie X Sikorski.

Były marszałek Sejmu, dziś wicemarszałek Szymon Hołownia (Polska 2050) zaznaczył, że Litewka zostawił po sobie ogrom dobra, a wiele łez zamienił w radość, spokój i nadzieję. „Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi - dodał. „Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej” - napisał Hołownia.

Marcelina Zawisza (Razem) podkreśliła, że Litewka nie patrzył na barwy partyjne czy poglądy, a na to czy może pomóc. „I pomagał. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Łukaszu nigdy cię nie zapomnimy” - zapewniła.

Wyrazy współczucia dla rodziny Litewki złożył też prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Z bólem przyjąłem informację o nagłej śmierci p. posła Łukasza Litewki. Człowieka niezwykle zaangażowanego w niesienie pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza w trudnej sytuacji. Aktywnie działał także na rzecz zwierząt. Młody, perspektywiczny, zaangażowany… Odszedł zbyt wcześnie. Szczere wyrazy współczucia dla Jego Rodziny. Niech spoczywa w pokoju” - napisał na X Kaczyński.

Europoseł PiS Piotr Müller napisał, że z ogromnym smutkiem przyjął informację o tragicznej śmierci posła Litewki. „Nigdy nie można było odmówić Mu ogromnej energii, autentyczności i wielkiego serca do pomocy innym. To wielka strata dla polskiego parlamentu” - napisał Müller składajac rodzinie posła i najbliższym wyrazy współczucia.

Wspomnienie o Litewce zamieścił też poseł PiS Janusz Cieszyński. „Łukasz Litewka był wyjątkową osobą. Opatentował swój własny, wyjątkowy, model niesienia dobra. Zawsze uśmiechnięty, a przy tym zafrasowany, że zwraca się do niego więcej osób potrzebujących, niż on jest w stanie wesprzeć. Będzie go bardzo brakowało” - napisał Cieszyński.

Tragicznie zmarłego posła Lewicy wspomnieli też politycy Konfederacji. „Straszna tragedia. Człowiek wielkiej kultury osobistej i bardzo rzetelny w pracy. Młody polityk z wielkim potencjałem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!” - napisał Przemysław Wipler.

Litewka zdobył mandat poselski w 2023 r. Wcześniej był radnym Sosnowca. Był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci i ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Był również pomysłodawcą i inicjatorem ogólnopolskiej akcji „Zwierzogranie”, realizowanej przez jego fundację przy współpracy z samorządem Sosnowca. Przedsięwzięcie, wzorowane na formule finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowane było wsparciu schronisk oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. zbiórki karmy i funduszy, prelekcje behawiorystów oraz prezentacje zwierząt do adopcji.

