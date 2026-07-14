Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił 16-latka na hulajnodze

Fot. archiwum

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek tuż przed południem w miejscowości Kowalewice w gminie Darłowo. Nieoznakowany policyjny radiowóz śmiertelnie potrącił tam 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej.

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Na miejscu wypadku trwają czynności pod nadzorem prokuratora, które mają określić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na razie prokuratura nie udziela bliższych informacji na ich temat.

Jak poinformowała nas Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do potrącenia 16-letniego chłopca. Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali poszkodowanego w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Nastolatek zmarł.

(k)

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