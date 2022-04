Tragiczny finał awantury domowej. Nie żyje 53-letni mężczyzna

Tragedia wydarzyła się w sobotę na terenie wsi Świemino w gminie Biesiekierz.

Przy mocno zakrapianej imprezie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy jej uczestnikami. Chwilę później zaczęła się szarpanina, w której uczestniczyli 44- i 53-latek. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn pchnął starszego w taki sposób, że ten upadając uderzył głową w róg stołu. To go zabiło. 53-latek zmarł na miejscu.

Sprawcę tragedii zatrzymała wezwana na miejsce policja. Mężczyzny nie można było przesłuchać, bo w momencie zdarzenia miał aż 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. ©℗

