Tragedia podczas pracy w gospodarstwie. 73-latek został wciągnięty przez maszynę rolniczą

Fot. OSP DYGOWO

W czwartek w miejscowości Jażdże (powiat kołobrzeski), podczas prac w gospodarstwie, mężczyzna został wciągnięty przez maszynę rolniczą. 73-latek poniósł śmierć na miejscu.

REKLAMA

Służby ratownicze zgłoszenie otrzymały o godz. 14:30. Dyżurny Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu zadysponował do akcji cztery zastępy straży pożarnej (w tym również z OSP Dygowo i Wrzosowo). Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Rolnik został wciągnięty przez rozrzutnik obornika.

Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie, mężczyzna prowadził prace konserwacyjne maszyny.

Okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

(ip)

REKLAMA