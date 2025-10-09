Czwartek, 09 października 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Tragedia podczas pracy w gospodarstwie. 73-latek został wciągnięty przez maszynę rolniczą

Data publikacji: 09 października 2025 r. 18:20
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 19:04
Tragedia podczas pracy w gospodarstwie. 73-latek został wciągnięty przez maszynę rolniczą
Fot. OSP DYGOWO  

W czwartek w miejscowości Jażdże (powiat kołobrzeski), podczas prac w gospodarstwie, mężczyzna został wciągnięty przez maszynę rolniczą. 73-latek poniósł śmierć na miejscu.

REKLAMA

Służby ratownicze zgłoszenie otrzymały o godz. 14:30. Dyżurny Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu zadysponował do akcji cztery zastępy straży pożarnej (w tym również z OSP Dygowo i Wrzosowo). Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Rolnik został wciągnięty przez rozrzutnik obornika.

Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie, mężczyzna prowadził prace konserwacyjne maszyny. 

Okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

(ip)

 

 

REKLAMA

Komentarze

Rolniki
2025-10-09 18:55:52
mają BHP za nic, to tak kończą

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA