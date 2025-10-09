Tragedia podczas pracy w gospodarstwie. 73-latek został wciągnięty przez maszynę rolniczą

W czwartek w miejscowości Jażdże (powiat kołobrzeski), podczas prac w gospodarstwie, mężczyzna został wciągnięty przez maszynę rolniczą. 73-latek poniósł śmierć na miejscu.
Służby ratownicze zgłoszenie otrzymały o godz. 14:30. Dyżurny Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu zadysponował do akcji cztery zastępy straży pożarnej (w tym również z OSP Dygowo i Wrzosowo). Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Rolnik został wciągnięty przez rozrzutnik obornika.
Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie, mężczyzna prowadził prace konserwacyjne maszyny.
Okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.
