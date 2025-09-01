Poniedziałek, 01 września 2025 r. 
Matka i dwie córki zginęły w szambie w Helenowie koło Konina

Data publikacji: 01 września 2025 r. 10:07
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2025 r. 10:24
32-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat zginęły w szambie w Helenowie k. Konina (woj. wielkopolskie) – poinformowała mł. asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii.

Zgłoszenie do służb o niepokojących śladach w rejonie szamba w Helenowie k. Konina – jak przekazała Król – wpłynęło w niedzielę po godz. 22. Zgłaszającym był mąż i ojciec poszkodowanych..

Strażacy ze zbiornika wydobyli trzy osoby – 32-letnią kobietę oraz jej dwie córki w wieku 6 i 7 lat. Na miejscu prowadzona była ich reanimacja; lekarz potwierdził zgon kobiety. Dzieci przewiezione zostały do szpitala, ale ich życia również nie udało się uratować – poinformowała Król.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie wyjaśniają okoliczności tragedii.

