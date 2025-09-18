Tragiczny finał prac na rusztowaniu w Stargardzie

W czwartek przed południem na osiedlu Zachód w Stargardzie doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas pracy na rusztowaniu przy jednym z bloków, w pobliżu tzw. białych koszar, zasłabł mężczyzna.

- Poszkodowanego przeniesiono z rusztowania do mieszkania w sąsiednim budynku, gdzie natychmiast rozpoczęto reanimację – relacjonuje mł. bryg. Paweł Różański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Mimo wysiłków służb ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować.

- Potwierdzamy, że na osiedlu Zachód zmarł mężczyzna wykonujący prace na rusztowaniu. Doszło u niego do nagłego zasłabnięcia. Pomimo intensywnej resuscytacji nie odzyskał funkcji życiowych - informuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

(w)