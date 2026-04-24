Piątek, 24 kwietnia 2026 r. 
Tragedia na torach. Prokuratura prowadzi śledztwo

Data publikacji: 24 kwietnia 2026 r. 13:01
Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2026 r. 13:00
Fot. Anna Gniazdowska  

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie prowadzi śledztwo w sprawie potrącenia dwóch nastolatek przez pociąg. Do zdarzenia doszło w dniu 22 kwietnia 2026 r. w okolicach miejscowości Marszewo. Jedna z pokrzywdzonych poniosła śmierć na miejscu.

„Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybył prokurator i pod jego kierownictwem wykonano oględziny, w toku których m.in. zabezpieczono przedmioty osobiste pokrzywdzonych. Przesłuchani też zostali pierwsi świadkowie. Ciało zmarłej pokrzywdzonej zabezpieczono do sekcji zwłok. Śledztwo wszczęto z art. 151 kk, to jest w sprawie doprowadzenia dwóch osób namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Obecnie będzie kompletowany materiał dowodowy w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia” - brzmi komunikat prokuratury.

oprac. (K)

