Europejska obława ws. skrajnie prawicowego wydawnictwa. Przeszukania w Szczecinie

Europejscy śledczy od środy rano prowadzą w kilku krajach, m.in. w Niemczech i Polsce, przeszukania i zatrzymania ws. skrajnie prawicowego wydawnictwa - podał portal tagesschau. Główny podejrzany, poszukiwany listem gończym, miał kierować nim z Moskwy i współpracować z drukarnią w Szczecinie.

Śledztwo dotyczy skrajnie prawicowego wydawnictwa „Der Schelm” („Łotr”), które prowadzi sprzedaż internetową. Od co najmniej dziesięciu lat rozpowszechnia ono około 100 przedruków antysemickich książek i pism z okresu nazizmu, a także publikacje rasistowskie i negujące Holokaust. Dystrybucja tych książek w Niemczech jest zakazana.

Wydawnictwo planowało również latem 2024 r. wydać nieopatrzone komentarzem wydanie książki Adolfa Hitlera „Mein Kampf”. W ofercie „Der Schelm” znajdowały się także inne publikacje z czasów narodowego socjalizmu, m.in. „Das Buch Isidor” Josepha Goebbelsa.

W Polsce - według doniesień medialnych - funkcjonariusze przeszukują drukarnię w Szczecinie, która - według ich ustaleń - miała współpracować przy publikacjach wydawnictwa. W Hiszpanii przeszukiwany jest magazyn oraz prywatne i firmowe pomieszczenia w ramach pomocy prawnej. Z kolei w Niemczech śledczy prowadzą działania w ośmiu lokalizacjach w Brandenburgii, Badenii-Wirtembergii, Saksonii, Bawarii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii.

Prokuratura federalna w Karlsruhe zarzuca sześciu mężczyznom i dwóm kobietom pochodzenia niemieckiego m.in. „wspólne wytwarzanie, rozpowszechnianie, dostarczanie i przechowywanie, w 488 przypadkach, w latach 2022–24, materiałów drukowanych, podżegających do nienawiści rasowej” – poinformował rzecznik prokuratury Manuel Graulich. Wśród podejrzanych są m.in. dwaj właściciele drukarni, grafik, specjalista IT oraz właściciel centrum biznesowego.

Głównym oskarżonym jest pochodzący z Lipska wydawca i skrajny prawicowiec Adrian P., który wiele lat temu uciekł z Niemiec. Według ustaleń portalu rbb24 61-latek ma kierować działalnością wydawnictwa z Moskwy i pozostaje poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Wniosek o jego ekstradycję został już kilka lat temu odrzucony.

Obecna operacja jest drugą próbą rozbicia skrajnie prawicowej sieci skupionej wokół wydawnictwa „Der Schelm”. Wiosną 2024 r. sąd apelacyjny w Dreźnie skazał, na wniosek prokuratury federalnej, dwóch mężczyzn i jedną kobietę m.in. za utworzenie skrajnie prawicowej organizacji przestępczej; dwa z tych wyroków nie są jeszcze prawomocne.

Strona internetowa wydawnictwa jest zarejestrowana w Estonii. Jak ustalił portal rbb24, publikacje „Der Schelm” zamówiło ponad 11 tys. osób z całego świata. Wśród klientów z Niemiec dominowali przedstawiciele klasy średniej, m.in. przedsiębiorcy, rzemieślnicy, prawnicy, lekarze, policjanci, nauczyciele, księża, księgarze, opiekunowie osób starszych czy strażacy. Nabywcami byli także znani neonaziści oraz lokalni politycy prawicowo-populistycznej partii AfD z kilku krajów związkowych. (PAP)

