Po tragicznym pożarze na Niebuszewie. Tymczasowy areszt dla 45-latka

Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie oskarżonemu o wzniecenie pożaru w kamienicy przy ul. Barnima. W dodatku sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na wniosek prokuratora. fot. Agata JANKOWSKA

Dwa miesiące tymczasowego aresztu dla 45-latka podejrzanego o spowodowanie pożaru w kamienicy przy ul. Barnima w Szczecinie. Do tragedii, w której zginął młody mężczyzna, doszło 6 stycznia.

- Prokurator Rejonowy Szczecin – Niebuszewo nadzoruje śledztwo przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru, do którego doszło w dniu 6 stycznia 2026 roku w kamienicy przy ulicy Barnima. Jedna osoba zmarła na skutek obrażeń poniesionych podczas pożaru - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - W dniu 8 stycznia 2026 roku prokurator wykonał czynności procesowe z podejrzanym i następnie wystąpił do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy wobec podejrzanego, określając czas jego trwania na 2 miesiące.

Za przestępstwo, o jakie podejrzany jest mężczyzna, grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Śledztwo jest w toku.

Do pożaru w budynku na Niebuszewie doszło ok. godz. 21. W trakcie akcji ratunkowej odkryto ciało jednej z ofiar, którym okazał się 19-letni mężczyzna. Pogotowie udzieliło pomocy czterem poszkodowanym w wieku od 24 do 70 lat. ©℗

(aj)

