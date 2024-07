Tomografia bez przerwy. Szpital w Stargardzie wypożyczył mobilny tomograf

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Nie będzie przerw w wykonywaniu badań tomograficznych w stargardzkim szpitalu przy ul. Wojska Polskiego w czasie modernizacji pracowni tomografii komputerowej. Pacjenci będą badani wypożyczonym tomografem.

Do stargardzkiego szpitala przywieziono modułową pracownię tomografii komputerowej. To mobilne urządzenie, które będzie funkcjonować na terenie SPWZOZ w Stargardzie, podczas modernizacji stacjonarnej pracowni tomograficznej. Szpital planuje też zakupić zupełnie nowe urządzenie.

– Ta inwestycja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu środków finansowych wynikających z umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia – informuje Rafał Dziubek, zastępca dyrektora ds. medycznych i organizacyjno-prawnych i jednocześnie pełnomocnik ds. praw pacjenta w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Inwestycja obejmuje też modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stargardzie poprzez zakup tomografu i przebudowę oddziału ratunkowego. Nowy tomograf zastąpi wysłużony sprzęt, który często ulegał awariom. Dziennie wykonywał on średnio ok. 38 badań. Szpital zamierza sprzedać to urządzenie. 5 lipca ogłosił przetarg. Cena wywoławcza wynosi 100 tys. zł.

Diagnostyka urządzeniem mobilnym, które zamontowano przy szpitalnym SOR, nie różni się niczym od stacjonarnego. Stargardzki szpital pozyskał kilkanaście milionów zł z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

– Środki, które pozyskaliśmy dla naszego szpitala to łączna kwota ponad 13 milionów złotych – informuje Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala. – Inwestycja będzie służyła pacjentom korzystającym z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. ©℗

(w)