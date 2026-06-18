Tomograf śródoperacyjny dla „Zdrojów” zwiększy bezpieczeństwo operacji

To kolejne zaawansowane urządzenie przekazane „Zdrojom” przez WOŚP. Fot. Dariusz GORAJSKI

Szpital „Zdroje” w Szczecinie otrzymał nowoczesny tomograf śródoperacyjny O-ARM. Urządzenie będzie wykorzystywane przez specjalistów z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych. Pozwala na obrazowanie pola operacyjnego w czasie rzeczywistym, dzięki czemu lekarze mogą z większą precyzją wykonywać najbardziej skomplikowane zabiegi.

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Tomograf umożliwia dokładne prowadzenie narzędzi chirurgicznych zgodnie z zaplanowaną trajektorią, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i ogranicza ryzyko powikłań. To technologia wykorzystywana w czołowych ośrodkach neurochirurgicznych na świecie.

– Współczesna medycyna wymaga wysokospecjalistycznego sprzętu. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie lekarzom bezpiecznych warunków pracy i możliwości dalszego rozwoju. Dzięki temu urządzeniu możemy wykonywać procedury na najwyższym poziomie. W kolejce oczekują już pacjenci z wadami wrodzonymi kręgosłupa, po urazach i z niestabilnością kręgosłupa – podkreślał dyrektor szpitala Adrian Sikorski.

Nowe urządzenie ma szczególne znaczenie dla najmłodszych pacjentów wymagających skomplikowanych operacji neurochirurgicznych.

– To sprzęt, który pozwoli nam wykonywać zabiegi, których nie moglibyśmy przeprowadzić innymi metodami lub które wiązałyby się ze znacznie większym ryzykiem powikłań. Dzięki niemu będziemy mogli leczyć dzieci na światowym poziomie, bez dodatkowych kolejek i niepotrzebnego stresu dla pacjentów oraz ich rodziców – mówił dr Łukasz Madany, kierujący oddziałem neurochirurgii.

Tomograf został zakupiony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas przekazania sprzętu w Szczecinie obecny był prezes fundacji Jerzy Owsiak.

– To jedna z najnowocześniejszych technologii medycznych dostępnych obecnie na świecie. Urządzenie pozwala na kontrolę operacji w czasie rzeczywistym, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy całego zespołu. Cieszymy się, że dzięki wsparciu WOŚP taki sprzęt trafia do polskich szpitali i pomaga ratować zdrowie najmłodszych pacjentów – powiedział Jerzy Owsiak.

To kolejne zaawansowane urządzenie przekazane „Zdrojom” przez WOŚP. Wartość sprzętu przekazanego dotąd szczecińskiej placówce przez fundację przekroczyła 40 mln zł.©℗

(dg)

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