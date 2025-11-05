Środa, 05 listopada 2025 r. 
Rodzice pacjentów zbierają 3,5 mln zł na tomograf niezbędny neurochirurgom

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 15:42
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 15:41
Fot. Agnieszka Spirydowicz  

Rodzice dzieci z wadami kręgosłupa czekających na operacje w szpitalu „Zdroje” rozpoczęli publiczną zbiórkę na zakup nowoczesnego tomografu za 3,5 mln zł. Jest on konieczny do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów.

Celem zbiórki prowadzonej na portalu SiePomaga jest zakup tomografu za 3,5 mln zł. Ma on zastąpić zepsuty sprzęt, który przez 15 lat był wykorzystywany m.in. podczas operacji neurochirurgicznych w szczecińskim szpitalu „Zdroje”.

– W styczniu tego roku okazało się ostatecznie, że tomografu nie da się naprawić. Na zakup nowego nie mamy środków. Rodzice kilkorga pacjentów wystąpili z inicjatywą zbiórki – powiedział PAP dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ „Zdroje” w Szczecinie dr Łukasz Tyszler.

Placówka jest największym szpitalem dziecięcym w regionie. Dysponuje ponad 700 łóżkami. Każdego roku udziela pomocy ok. 28 tys. pacjentów na oddziałach i ok. 160 tys. w poradniach. Przeprowadzane są tam m.in. operacje neurochirurgiczne. Z powodu awarii tomografu w ubiegłym roku niektóre zabiegi zostały wstrzymane.

Rodzice, którzy w tym tygodniu założyli zbiórkę na zakup tomografu, apelują o pomoc dla Sary, Julii, Nikoli, Stasia i innych dzieci czekających na operację.

„Wada kręgów szyjnych u 11-letniej Nikoli powoduje nieustanny ucisk na rdzeń kręgowy – Nikolka czeka na operację już prawie 1,5 roku. Każdy dzień to jak dramatyczne odliczanie czasu do kalectwa, które bez operacji jest po prostu nieuniknione” – napisali na SiePomaga.

Poinformowali też, że np. 10-letnia Sara od urodzenia cierpi na dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Musi być noszona przez rodziców, choć jeszcze niedawno stawiała kroki samodzielnie.

Tyszler wyjaśnił, że „Zdroje” to jeden z kilkunastu ośrodków w Polsce wykonujących skomplikowane zabiegi neurochirurgiczne u dzieci, a szczecińscy specjaliści są uważani za jednych z najlepszych.

– Wnioskowaliśmy o wsparcie do różnych fundacji. A jedna z firm wypożyczyła nam urządzenie na dwa miesiące, by można było operować – dodał dyrektor szpitala.

W rozmowie z PAP zapowiedział, że wkrótce tomograf znów zostanie wypożyczony na co najmniej miesiąc. Kierownictwo placówki rozważa m.in. leasing takiego sprzętu. Wsparcie, jak powiedział Tyszler, w najbliższym terminie zadeklarowała też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpital liczy na to, że tomograf dla „Zdrojów” znajdzie się w planie zakupów WOŚP na rok 2026 r.

Tymczasowym rozwiązaniem, od stycznia 2026 r., ma być wypożyczenie.

– Jestem przekonany, że na początku przyszłego roku będziemy ten tomograf mieli. Tylko nie wiemy jeszcze, w jakiej formule i na jak długo – przekazał PAP Tyszler.

Szpital „Zdroje” podlega samorządowi województwa. Dyrektor podkreślił, że urząd marszałkowski deklaruje pomoc w pozyskaniu tomografu, bo szpital nie ma pieniędzy na zakup tak drogich urządzeń.

– Kiedy rodzice pacjentów zwrócili się z zapytaniem o zbiórkę, zrobiło mi się ciepło na sercu. Jako szpital włączamy się w tę inicjatywę – podsumował dyrektor.

Zbiórka na SiePomaga ma trwać do końca stycznia 2026 r. W dwa dni wpłat dokonało ponad 400 osób. W środę po południu licznik pokazywał ponad 34 tys. zł, czyli niespełna 1 proc. potrzebnej kwoty.

Wśród dzieci czekających na operację kręgosłupa w szpitalu „Zdroje” tylko jedna pacjentka jest z woj. zachodniopomorskiego. 

Komentarze

110 milionów
2025-11-05 19:24:46
110 milionów przeznaczyli Polacy choć nikt się ich nie zapytał na spłatę odsetek od ukraińskiego zadłużenia - będziemy tak płacić do 2068 roku - co najmniej 5 miliardów złotych - to pieniądze które mogłyby leczyć dzieci.
@stop kłamstwom
2025-11-05 19:20:32
My nie gonimy Niemców, to Niemcy zawracają. Dlatego jesteśmy coraz bliżej.
Stach
2025-11-05 19:17:17
A co mnie to. Do tej pory jako rencista płaciłem za prywatę. I dalej pewnie tak będzie. Mam czekać miesiącami na kolejkę swoją. A dlaczego ja się pytam? Pomorzany też robiły publiczną zbiórkę Banda państwowa
Jan
2025-11-05 19:01:30
A gdzie pieniądze z KPO?
czytam
2025-11-05 17:12:26
Polska zbiórkami /żebraniem?/mocno stoi. CODZIENNIE ogłasza się kolejne zbiórki. Nie wiadomo komu dać!?POtrzeba więcej zbiórek!!!Więcej orkiestr świątecznych,więcej puszek Caritasu.Ciekawe kiedy zbiorka na diety parlamentarzystów? Na pieniądze dla partii?Na ścieżki rowerowe w głębokich leśnych ostępach. Na realizacje kolejnych wspaniałych uniunijujnych pomysłów. Polacy sfinansuja wszystko! Chyba,że umrą niebawem i wymrą jako naród zarządzany przez kretynów i pachołków cwaniaków z Brukscweli.KPO
stop kłamstwom
2025-11-05 16:54:59
Ale przecież premier się chwalił że gonimy Niemcy bo tak napisali w szwajcarskiej gazecie. Premier to chyba żyje w innym lepszym państwie, bo w tym w którym ja mieszkam brakuje kasy na leczenie onkologiczne, a rodzice chorych dzieci muszą błagać o sprzęt do ratowania życia. Żałosne!
Chwała Ukrainie
2025-11-05 16:35:33
cóż szkodzi obiecać...
Tęczowy Mostek
2025-11-05 16:32:59
Przecież jest tomograf od Owsiaka. A po drugie czarodziejska różdżka ministry PO nie zadziałala?
Ciężka kara
2025-11-05 16:27:37
musi spotkać tych, którzy z naszych pieniędzy fundują obcym i wrogim internet, spłaty kredytów, wywczasy w Polsce, miliardy w sprzęcie, a nie ma na tomograf dla dzieci. #Braun 2027
Paweł
2025-11-05 16:27:30
Jedźcie do Stalowej Woli!! Tam są i lekarze, i pieniądze. Może jaśnie wupadlińcy wpuszczą polskie dzieci do polskiego szpitala w Polsce i dadzą je leczyć. Bo na sługi wukradniny nie liczcie.

