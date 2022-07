Toalety w Policach dostępne za dwa złote. Radny mądry po szkodzie?

Być może w Policach ponownie za korzystanie z toalet publicznych nie będzie trzeba płacić. O wycofanie się z uchwały wprowadzającej takie opłaty zaapelowała radna Ewa Ignaczak, która sama przekonała się, jak bardo nieżyciowe jest to rozwiązanie.

Każdy, kto chce skorzystać z toalety publicznej na terenie Polic, musi wrzucić dwa złote do automatu zainstalowanego na drzwiach. Wrzucona moneta odblokowuje klamkę. Nie da się w żaden sposób tego „obejść” - bez dwuzłotówki nie wejdzie się do środka. W ubiegłym roku to sami radni zdecydowali o wprowadzeniu takich opłat. Przed podjęciem uchwały byli informowani o tym, jaki będzie mechanizm ich pobierania. Teraz jedna z radnych prosi o wycofanie się z tej uchwały. Wiemy, że sama doświadczyła niedogodności, związanej z konsekwencjami takiej decyzji. A z jej wypowiedzi wynika, że na takie rozwiązanie skarżą się też mieszkańcy.

- W opinii mieszkańców zrobiliśmy błąd - przyznała na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach radna Ewa Ignaczak (KO). - Nie myli się ten, kto nic nie robi. Natomiast jeśli tak się stało, warto go naprawić. Do mnie dotarły z różnych źródeł sygnały, że wprowadzenie opłat za toalety to błąd. Te toalety powinny być nadal otwarte. Biegamy bardzo często bez pieniędzy, z kartami płatniczymi. A kartą płatniczą się tam nie zapłaci. Pochylmy się nad tym raz jeszcze, po wakacjach. Zastanówmy się, czy nie warto jednak tamtej uchwały zmienić i zagłosować za bezpłatnymi toaletami.

Radna Ewa Ignaczak jest z klubu (KO) będącego w koalicji rządzącej w gminie. Jest więc duża szansa, że jej apel zostanie wysłuchany, a prawo lokalne w tym zakresie zmienione.

(sag)