Nic, tylko w las. Beztroska urzędników – problem ludzi

Waldek

2022-04-07 20:01:52

Za to mamy rewolucję torową i Fabrykę Wody a nie ma gdzie zrobić siku. Toalety w miejscach uczęszczanych spacerowo przez mieszkańców powinny być standardem. I nie żadnego toi toi tylko estetyczne budowle udostępniane automatycznie za opłatą. Jak urzędnicy popijają kawkę w biurach przeglądając fora gdzie reagują na krytykę to mogliby zobaczyć jak to wygląda w cywilizowanych krajach.