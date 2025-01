To już XII edycja konkursu. Smaki łączące pokolenia

„Poszukiwacze Smaków” to szansa na odnalezienie kolejnych niezwykłych kulinariów z Pomorza Zachodniego. Fot. Dariusz GORAJSKI

Rodzinne przepisy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, to cenny skarb w wielu domach. Jeśli lubisz gotować i ciekawi Cię kulinarna historia twojej rodziny, zgłoś się do konkursu „Poszukiwacze Smaków”.

Konkurs „Poszukiwacze Smaków” adresowany jest do dzieci i młodzieży. To już dwunasta edycja tej kulinarnej przygody organizowanej przez Urząd Marszałkowski. Organizatorzy czekają na propozycje młodych poszukiwaczy, którzy dotrą do tradycyjnych przepisów, znanych w ich rodzinie przynajmniej od dwóch pokoleń.

– Chcemy zainteresować młode osoby tematyką produktów i potraw tradycyjnych, zachęcić do wspólnego rodzinnego przygotowywania smacznych dań, ale przede wszystkim do odkrywania kulinarnego dziedzictwa Pomorza Zachodniego – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać opis produktu, przepis oraz charakterystyczne cechy. Ważna jest także prezentacja walorów estetycznych produktów i potraw wykonana na współczesnym zdjęciu. Ten element ma być bodźcem wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, a przy okazji podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne.

Każdy uczestnik może przedstawić w konkursie tylko jedno zgłoszenie. Termin składania wniosków upływa 21 marca 2025 roku. Należy je przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. Laureatami zostanie maksymalnie sześciu uczniów na dwóch poziomach: szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Otrzymają oni nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia br.

„Poszukiwacze Smaków” to także szansa na odnalezienie kolejnych niezwykłych kulinariów z Pomorza Zachodniego. Region ma obecnie blisko 60 produktów tradycyjnych, które umieszczono na liście prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkursowe pozycje, które zostały wpisane na LPT to np.: pasztet z gęsi, śledzie po szczecińsku, hołubcie bielkowskie, kaziukowe serducha oraz zupa nic.

Szczegóły konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl/, w zakładce „Poszukiwacze smaków”.

(K)