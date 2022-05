Poszukiwacze rodzinnych smaków

Sałatka śledziowa babci Teresy, niedzielny królik babci Pelasi oraz kruche, delikatne i chrupiące rogaliki wypiekane wspólnie z dziadkami - oto rarytasy, które zwyciężyły w IX edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”. Potrawy przygotowali uczniowie zachodniopomorskich szkół. Zadaniem uczestników było dotarcie do tradycyjnych przepisów, znanych w ich rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń.

Do konkursu młodych mieszkańców regiony zaprosił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie przedstawili na pisemnych zgłoszeniach. Jednym z punktowanych elementów było pokazanie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktów i potraw. Była to zachęta to wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami i podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne.

- Cieszę się, że rodzinne pamiątki, dokumenty, fotografie i rozmowy sprawiły, że młodzi poszukiwacze smaków dotarli do takich ciekawych, tradycyjnych przepisów, obecnych w ich rodzinie od pokoleń. Mam nadzieję, że wśród nich są pozycje, które w przyszłości powiększą Listę Produktów Tradycyjnych – mówił wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Na podium IX edycji konkursu „Poszukiwacze smaków” na poziomie szkoły podstawowej (wpłynęło 37 zgłoszeń) znaleźli się: na pierwszym miejscu - Jena Bytniewska-Judasz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Marka Jasińskiego w Szczecinie za sałatkę śledziową babci Teresy.

- Ma ona pomarańczową barwę. Dzięki połączeniu słonych śledzi oraz cebuli w słodkawym sosie uzyskuje się słodko-słony smak. Najlepiej smakuje w połączeniu z domowym chlebem - opisywała laureatka.

Drugie miejsce zajął Aleksander Złotucha ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie za niedzielnego królika babci Pelasi.

- Królik przygotowywany według przepisu od lat przekazywanego w mojej rodzinie jest bardzo aromatyczny, lekki i pięknie pachnie czosnkiem i cebulką. Ma piękny złocisty kolor – zachwalał Aleksander.

Trzecie miejsce należy do Agaty Piechowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy za miłosne rogaliki.

- Tradycją jest, że pieczemy je razem z babcią i dziadkiem na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy - zdradza laureatka. - Mają złoty kolor, są kruche, delikatne i chrupiące.

O miejsca na podium na poziomie szkół ponadpodstawowych walczyło 16 osób. Pierwsze miejsce zajął Szymon Kaszuba z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie (za kiełbasę swojską), drugie - Klaudiusz Szulczewski z Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach (tort fasolowy), trzecie – Klaudia Słoma z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie (kluski szare).

W konkursie przyznano także 14 wyróżnień. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe - wysokiej jakości sprzęt elektroniczny.

(gan)

Fot. Urząd Marszałkowski