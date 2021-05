To już pewne - w poniedziałek 31 maja otwiera się w Szczecinie Ikea

Jak czytamy na stronach IKEA, jeszcze przed otwarciem sklepu przy ul. Białowieskiej do Klubu IKEA Family dołączyło ponad 60 tysięcy osób ze Szczecina i regionu. Sklep, Restauracja, Sklepik Szwedzki, Punkt Odbioru Zamówień IKEA oraz Bistro czynną będą od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach 10:00 - 21:00.

Komentarze

Do przodu! 2021-05-28 12:55:44 Szczecin na ustach całej Polski, a może nawet Europy! "Naród padnie na kolana". Obok sklepu proponuję jeszcze skwer wypoczynkowy z palet, taki jak mieli w Warszawie. A co my gorsi, "w mordę jeża"?

Zenon 2021-05-28 12:54:01 Ilość hejterów Ikei to najlepszy dowód na to że jej budowa była wielkim sukcesem Szczecina. Niech sobie szczekają, my mamy IKEĘ.

Simca 2021-05-28 12:46:26 Dawno nie czytałem tak dobrych komentarzy do tego co się dzieje w mieście. Inteligentne i zlosliwe, ale to akurat wyróżnia ludzi nieprzeciętnych. Może właśnie pękła nadmuchana bańka pt "Otwarcie ikei".

haha 2021-05-28 12:37:43 Ale pisowców boli, że Krzystkowi udało się doprowadzić do powstania Ikei w Szczecinie. I bardzo dobrze, ma ich boleć. Niech sukces Szczecina kłuje ich w oczy.

Ferdek 2021-05-28 12:19:33 My tym sklepem to pokazaliśmy naszym sąsiadom zza miedzy co se Teslę otwierają że my nie gęsi też coś swojego mamy. I otwieramy oczy niedowiarkom

Pomorzany 2021-05-28 12:16:25 Teraz w historii Szczecina będą dzielić czas na ten przed otwarciem ikea i ten po otwarciu. Wcześniej będą wieki ciemne a teraz nastąpią wieki jasne.A stało się to w roku panowania Piotra zwanego Wielkim Korkiem od korków miejskich i sławetnej pamięci Rady 8 Kadencji najbardziej oświeconej w naszych ciemnych czasach. Ludzie rzucali wszystkie swe codzienne sprawy podziwiać owo dziwo dotychczas znane z dalekich opowieści żeglarzy

Gryfus 2021-05-28 12:11:34 Koniecznie trzeba zasiać wokół same kwietne łąki i rozstawić budki dla jerzyków. Tylko prawdziwa ekologia tylko przyroda. To ma być świątynia dla kupujących prawdziwa świątynia zakupów i tolerancji. Związki partnerskie powinny mieć nawet rabat

fido 2021-05-28 12:05:47 Szczecin będzie miał największą Ikeę w Polsce.

przypominam 2021-05-28 12:03:57 PiS przez 8 lat swoich rządów w Szczecinie (2010-2018) nie był w stanie nawet rozpocząć budowy Ikei. 3 lata po odsunięciu ich od władzy IKEA już stoi. Brawo.

Karolina 2021-05-28 11:59:12 Jestem zachwycona że spełniły się moje marzenia pokolenia ikea.Wezmę cały tydzień urlopu i będą jadła klopsiki.Nic nie jest tak ważne jak nowy sklep. Szczecin w końcu stał się Miastem stał się cywilizowanymi miejscem gdzie dotarły takie zdobycze jak woda,gaz i prąd.Jest cudownie i przepięknie

@ woren i aaach 2021-05-28 11:53:47 W pełni zgoda Ja zapraszam na otwarcie rodzinę z tych części kraju, których Ikea jeszcze nie obdarzyła takim szczęściem jak nas. Niech zaznają luksusu, Europy no i wyzwolą się z polskiegi zaścianka. Zakup paru plyt wiórowych made in ikea + hot dog, czyni czlowieka lepszym.

Ile wziąłeś 2021-05-28 11:52:27 drogi Piotrze za promocję faszystowskiego koncernu? Jak będzie wyglądała komunikacja w rejonie ulic Białowieskiej i Milczańskiej?

zeze 2021-05-28 11:44:38 no to lokalne sklepy meblowe mogą zacząć zwijać biznes

sklep 2021-05-28 11:43:03 Smutne, co stało się z umysłami ludzi w ciągu tych ostatnich kilku dekad. Otwarcie zwykłego sklepu meblowego wywołuje tyle emocji, jakby w Szczecinie miała powstać siedziba jakiegoś światowego giganta z wieloma miejscami pracy. Ludzie, żarty żartami, ale to wcale nie jest śmieszne.

A pyopos ekologii 2021-05-28 11:40:02 Zawwsze sie zastanawialem dlaczego Ikea, tak bardzo dbając o ekologię, do każdego sprzedawanego drobiazgu dołącza grube książki z instrukcjami montażu i obsługi w wielu językach świata. Czy nie można tego ograniczyć do j. angielskiego i języka kraju sprzedaży towaru. A może wystarczyłaby elektroniczna aplikacja. Lasy płaczą, czy "ekologicznego" koncernu to nie boli? Czy meble na kilka lat, a potem ich wymiana na nowe, też jest działaniem dobrym dla środowiska? A może ten zielony wizerunek to ści

Ewa 2021-05-28 11:34:11 Wielkie brawa dla Prezydenta Krzystka i całej Rady Miasta za doprowadzenie tej inwestycji do szczęśliwego końca.

aaaaach! 2021-05-28 11:33:08 Ikea moje marzenie. Ikea intelektu stężenie. Ikea będzie jaśniej. Ikea nie będzie już przaśnie. Ikea, tam sobie nakupię. Ikea całujcie mnie w d.

Mateusz 2021-05-28 11:32:37 Kolejna tragedia komunikacyjna w mieście. Widzę już jak mieszkańcy Szczecina i całego regionu będą blokować ul. Mieszka I- ego, jak będzie możliwy zjazd z centrum do IKE. Warto było się godzić na tę lokalizację, szkoda że nie wybudowano tego sklepu na obrzeżach Szczecina w Gminie Kołbaskowo, na terenach Auchan, co było tematem wieloletnich negocjacji. W innych miastach inwestor dokonał koniecznych zmian w układzie komunikacyjnym na swój koszt. Czy tak będzie w naszym mieście ?

woren 2021-05-28 11:27:02 Wziąłem specjalnie urlop na ten dzień - będę na pewno.

@Szacunek.... 2021-05-28 11:26:02 Brawo, ściskam Ci rękę! Święto Kupały to było małe święto. Niedźwiedzi pazur do nosa i do Ikei !!!

Aneta 2021-05-28 11:19:53 Marzenia się spełniają - Szczecin nareszcie ma własny sklep Ikea

to będzie 2021-05-28 11:11:17 mocniejsze przeżycie jak transport kolorowych szkiełek do Afryki w XVII wieku. Umba! Umba!

@rek 2021-05-28 10:56:14 No to na Mieszka I i w okolicy rozpocznie się komunikacyjny sajgon :/

🌈 🌈 Madzia 🌈 🌈 2021-05-28 10:49:39 W końcu nasz sklep . Dziękujemy Prezydentowi Krzystkowi to jego wielka zasługa. Takie sklepy są nam potrzebne a nie jakieś pisowskie gazoporty 🌈🌈🌈

Szacunek dla siebie 2021-05-28 10:37:03 To chyba cud! Jest, mamy to, zycie zaczyna się od nowa! Pokolenia mieszkańców Szczecina nie mogły się doczekać i wreszcie łaskawa Ikea zgodziła się. Nie będę mógł zasnąć w oczekiwaniu. Moze by tak w tv relacja na zywo z otwarcia, kwiaty, wywiady,spotkania w zakladach pracy...