To już dziś. W Starej Rzeźni o „Darze Pomorza”

„Dar Pomorza” pełnił dla Polski służbę na morzu przez 51 lat, a od 40 lat jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Fot. Marek CZASNOJĆ

To już 29. spotkanie z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”. W poniedziałek (29 maja) o godz. 18 w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni rozpocznie się prelekcja Ludmiły Kopycińskiej na temat: 40 lat istnienia Narodowego Muzeum Morskiego „Dar Pomorza”. Wydarzenie będzie też dostępne w trybie online.

– „Dar Pomorza” zawsze wzbudzał w społeczeństwie żywe uczucia – podkreśla prelegentka. – Był naszą dumą w ciągu 51 lat czynnej służby w dziele przygotowywania znakomitych kadr dla polskiej gospodarki morskiej. Wywoływał żywe zainteresowanie setek tysięcy Polaków rozsianych na całym świecie, a dla obywateli innych państw był doskonałym reprezentantem naszego kraju. Jakie były zamiary wobec naszej fregaty, gdy było już wiadomo, że ze swego ostatniego rejsu wróci do kraju we wrześniu 1981 roku, co sprawiło, że w maju tego roku obchodzimy 40-lecie istnienia „Daru Pomorza” w charakterze Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku? O tym i o innych faktach z dziejów żaglowca w ostatnich 40 latach opowiem na spotkaniu.

Jak dodaje Ludmiła Kopycińska, 1 czerwca br. miną 33 lata, odkąd jest przewodnikiem miejskim PTTK z językiem angielskim i rosyjskim. Przez 35 lat pracowała w szczecińskim porcie. To bardzo ważny okres w jej życiu, dlatego od dawna mówi: „port jest mój i nikt mi go nie odbierze”. Jest pasjonatką Szczecina, historii polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego, czemu daje wyraz m.in. podczas oprowadzania polskich i zagranicznych turystów oraz przedstawicieli życia gospodarczego i kulturalnego.

(ek)