To dzień szczecińskiego pasztecika

Pierwszy bar „Pasztecik” został otwarty w październiku 1969 roku, przy alei Wojska Polskiego 11, vis a vis kina „Kosmos”. Sześć lat później przy al. Wojska Polskiego 46 powstał kolejny bar, oferujący drożdżowe wypieki i do dziś pozostał jedynym miejscem serwującym wyroby według niezmiennej receptury. Bar „Pasztecik” spod numeru 11 przeniósł się pod numer 46, do swojej filii, ponieważ pawilony, w których się mieścił, zostały wyburzone na początku lat 90.

Receptura tego przysmaku oparta jest tylko na naturalnych produktach i metodach dojrzewania ciasta drożdżowego. Jej tajemnica kryje się w proporcjach i odpowiednim sposobie mieszania składników. Prawdziwy serwowany jest prosto z maszyny służącej do jego wypieku.

Historia pasztecika szczecińskiego sięga końca lat 60. XX wieku. Ówczesna Szczecińska Spółdzielnia Społem otrzymała w 1969 roku z radzieckiego demobilu maszynę służącą do wyrabiania „pierożków”, nazwanych pasztecikami. Najbardziej popularnym nadzieniem był farsz mięsny, jednak w latach 80. produkowano także paszteciki z masą jajeczną i rybną oraz z twarożkiem na słodko lub słono. Dziś, oprócz mięsnych, w sprzedaży dostępne są także z pieczarkami i żółtym serem.

- Zapraszamy na paszteciki, szczególnie w dniu ich święta. To tradycyjny przysmak wytwarzany z produktów o najwyższej jakości. Recepturę utrzymujemy już ponad 50 lat, co doceniają konsumenci - mówi Bogumiła Polańska, właścicielka baru „Pasztecik”. Kultowy bar przy al. Wojska Polskiego 46 w czwartek, 20 października, świętuje 53. urodziny szczecińskiego pasztecika.

Komentarze

Czyli...? 2022-10-20 10:30:28 "Wspierajmy i PO-pierajmy dalej" - Ruski pasztecik... ??

Kris 2022-10-20 10:14:11 W Sz-n nie ma już dobrych pasztecików i dobrego barszczu jak kiedyś. Większość latała na Wojska a ja wolałem u siebie, po co latać przez pół miasta jak miało się te same a moim zdaniem lepsze pod nosem. Przy Hali Piastowskiej to były Paszteciki i ten barszcz mmmm teraz po Hali i na Wojska zostały tylko wspomnienia i Legendy niestety ;( Nie rozumiem tego fenomenu wcześniej taniej,więcej pyszniej a teraz słabo-średnio,mało (mikro) a cena nawet 2x wyższa (tak wiem inflacja) ale bez przesady :\

Sto lat! 2022-10-20 09:56:10 Szkoda, że lokal, który miał szansę stać się gastronomicznym symbolem Szczecina, uzyskuje oceny takie, jak w komentarzach. Wiele osób tak uważa, czyli jednak musi być w tym prawda. W opiniach przewija się nawet stosunek pracowników do klienta, czy mylenie zamówienia, co jest niedopuszczalne w biznesie. Jednego, raz na jakiś czas, można zjeść, ale tylko jako małą przekąskę w ramach sentymentu za "kiedyś to było".

Szczecinianin 2022-10-20 09:52:18 Ja w przeciwieństwie do wszystkich marudzących tu malkontentów cieszę się, że Pasztecik przetrwał do dnia dzisiejszego i z przyjemnością od czasu do czasu zachodzę sobie tam coś przekąsić. Teraz też to zrobię.

Tylko wspomnienia 2022-10-20 09:21:19 Niestety, od dobrych kilku lat pasztecik na Wojska Polskiego jedzie już tylko na legendzie. To, że ceny idą w górę, jeszcze można zrozumieć, niestety znacznie szybciej jakość produktu leci w dół. Takich pasztecików, jak kiedyś, w Szczecinie już nie ma...

hi hi hi 2022-10-20 09:12:20 kiedyś to był pasztecik z farszem który było widać , a teraz to jest tylko ślad po farszu

abc 2022-10-20 08:45:35 jak na fastfood i zamiennik obiadu to cena zdecydowanie ZA WYSOKA (3 paszteciki i troche koncetratu barszcz do popicia to rownowartosc porządnego dwudaniowego obiadu w Turyscie)! a na jednorazowa przekaske przegrywa z ogolnodostepnymiu hotdogami z Zabki ;)

Pasztet 2022-10-20 08:38:37 Nie podano ceny, która w tym dniu powinna być niższa od standardowej, a nigdy nie jest.