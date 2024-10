To będzie różowa sobota. Pomaszerują dla profilaktyki

Start Marszu Różowej Wstążki w sobotę (19 października) o godz. 12. Fot. Ryszard Pakieser

Już w tę sobotę (19 października) ulice w centrum Szczecina się zaróżowią. Tego dnia odbędzie się coroczny Marsz Różowej Wstążki, czyli wydarzenie, którego celem jest promocja profilaktyki raka piersi oraz zdrowego stylu życia. Uczestniczą w nim przede wszystkim kobiety, ale organizatorzy zapraszają każdego, kto chce dołączyć do tej ważnej inicjatywy. Start w samo południe przy pomniku Gryfa Pomorskiego. Meta będzie w holu głównym Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Meta marszu będzie centrum wielu aktywności prozdrowotnych, przygotowanych specjalnie dla uczestników.

- Na miejscu znajdą się stanowiska edukacyjne, gdzie będzie można m.in.: skorzystać z bezpłatnych badań, takich jak pomiar ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi oraz analizy składu ciała, nauczyć się samobadania piersi oraz jąder z wykorzystaniem specjalnych fantomów (umiejętność, która może pomóc wcześnie wykryć zmiany chorobowe), wziąć udział w nauce pierwszej pomocy, co pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę, która może uratować życie - zapowiadają organizatorzy. - Ponadto, dla wszystkich uczestników przygotowano konkursy z nagrodami, w tym konkurs wiedzy o profilaktyce raka piersi oraz wyjątkowy konkurs na najciekawszą różową stylizację. Zachęcamy, aby dodać marszowi koloru i kreatywności, a tym samym pokazać swoje wsparcie dla tej ważnej sprawy. Dla najoryginalniejszych uczestników przewidziane są nagrody, które dodatkowo umilą to wyjątkowe wydarzenie.

Przy stoiskach obecne będą również instytucje działające na rzecz zdrowia, takie jak: NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, IFMSA Szczecin, Stowarzyszenie Amazonek AGATA oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami oraz kobietami, które pokonały raka piersi i dzielą się swoim doświadczeniem i dają nadzieję innym.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację MOŻESZ.

- Marsz Różowej Wstążki to nie tylko edukacja i badania, ale również budowanie społeczności pełnej wsparcia, empatii i troski o zdrowie - zaznaczają organizatorzy. - To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne są regularne badania i profilaktyka.

(sag)