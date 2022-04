To będzie długofalowa pomoc

Zachodniopomorskie samorządy przodują we współpracy z rządem, a pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w naszym regionie przebiega znacznie sprawniej, niż w innych częściach kraju. To pierwsze wnioski ze spotkania Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera oraz wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego z prezydentami miast z województwa zachodniopomorskiego na temat współpracy.

- Najnowsza informacja jest taka, że rząd zdecydował o przedłużeniu pomocy o kolejne 60 dni - poinformował w piątek Paweł Szefernaker - ta informacja zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Do piątku, 22 kwietnia, wojewoda zachodniopomorski przekazał 135 samorządom kwotę 71 267 340 zł. Do Koszalina trafiło ponad 10,3 mln zł, Szczecin otrzymał niemal 8,9 mln, Świnoujście ponad 3,8 mln, a Stargard ponad 1,7 mln zł. Prezydenci tych miast podkreślają, że problemy wszędzie są podobne. Skupiają się wokół pracy, szkolnictwa i ochrony zdrowia.

- Wiele z pań chce pracować, nie chce być obciążeniem - podkreślają - praca jest, ale często przeszkodą jest bariera językowa. Jednak nawet bez podstaw polskiego zajęcie można znaleźć.

Dlatego niezwykle istotne jest znalezienie miejsc w placówkach oświatowych, by matki spokojnie mogły pracować ze świadomością, że ich dzieci mają zapewnioną opiekę. Ponadto wkrótce trzeba będzie zorganizować półkolonie dla dzieci z Ukrainy połączone z intensywną nauką polskiego, by pewnie rozpoczęły nowy rok szkolny.

- Druga sprawa to nauczyciele, którzy przyjechali do nas z Ukrainy - dodaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - To ludzie z wieloletnim doświadczeniem i bardzo dobrym przygotowaniem. Powinniśmy poszukać rozwiązań, które pomogą nam ich także zatrudnić.

- Pamiętajmy jeszcze o jednym: bezpieczny pobyt kobiet i dzieci z Ukrainy w naszych miastach, to spokój w głowach i komfort psychiczny mężczyzn, którzy zostali w Ukrainie - dodał Rafał Zając, prezydent Stargardu. - Mężczyzn, którzy walczą o wolność Ukrainy, ale także o pokój w Polsce i całej Europie. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI