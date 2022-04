Apel punktu pomocy przy ulicy Hryniewieckiego. Żywność dla uchodźców pilnie potrzebna

Punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który mieści się przy ulicy Hryniewieckiego 1 w siedzibie Zarządu Portu potrzebuje żywności. Mimo dostaw od dotychczasowych darczyńców, jedzenie szybko się kończy. Fundacja, która prowadzi zbiórki, zwraca się o pomoc do mieszkańców Szczecina.

Od kilku dni organizacje, które charytatywnie zajmują się zbiórkami żywności dla uchodźców z Ukrainy zgłaszają się z apelami o dostarczanie jedzenia. Tego, jak można się spodziewać przy tak sporej liczbie potrzebujących, wciąż brakuje. Prowadząca punkt pomocy przy ulicy Hryniewieckiego 1 w Szczecinie Fundacja Oktanus, aktywnie zaangażowana w zbiórki darów, zmaga się obecnie z brakami żywności. Jak bardzo poważna jest w tej chwili sytuacja, wyjaśnia Paweł Ozdoba, rzecznik organizacji:

- Wszystko to, co dostajemy, bardzo szybko znika - mówi. - Przychodzą do nas całe rodziny, często wielodzietne. Dziennie obsługujemy nawet do trzystu osób.

Pomoc dla najbardziej potrzebujących

O pomoc zwracają się ludzie w różnych sytuacjach. Czasem są to osoby czy rodziny, które mają zakwaterowanie, ale nie mają pieniędzy na żywność. Niełatwe położenie uchodźców, którzy każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie w obcym kraju, bez pieniędzy i zatrudnienia, wymaga zaangażowania i pomocy wolontariuszy. Fundacja Oktanus stara się zapewnić tym ludziom przynajmniej minimum godności.

Dostawy jedzenia przywożone przez darczyńców, zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy, choć regularne, wydawane są bardzo szybko tym najbardziej potrzebującym.

- Braki są w tej chwili ogromne - mówi Paweł Ozdoba. - Od jakichś trzech tygodni dostajemy kilka toreb i one bardzo szybko znikają.

Potrzebna jest przede wszystkim żywność, z której można przyrządzić obiad, jakiś ciepły posiłek. Fundacja prosi między innymi o mąkę, cukier, sól, sosy, konserwy, ale i o świeże produkty - warzywa i owoce.

Medialne apele, jak twierdzi Paweł Ozdoba, generalnie spotykają się z z natychmiastową reakcją darczyńców, ale ta jest krótkotrwała.

- Największy odzew jest przez dwa dni, potem wszystko się uspokaja - mówi.

Dary można przywozić do punktu

Najlepiej, gdyby dostawy były regularne. O to jednak trudno, kiedy fundacje są zdane tylko i wyłącznie na pomoc zwykłych ludzi czy prywatnych firm. W tej chwili to oni, wraz z Zarządem Portu, który udostępnia budynek, Bankiem Żywności, Operą na Zamku czy szkołą podstawową w Przecławiu udzielają największego wsparcia.Ta ostatnia zresztą wykazała się wielką inicjatywą: na przełomie marca i kwietnia dzieci przyrządzały nawet do 200 kanapek dziennie dla uchodźców z Ukrainy w momencie, gdy magazyn przy ul. Hryniewieckiego zaczynał świecić pustkami.

Fundacja Oktanus organizowała również akcję „Plecak”, podczas której zbierano plecaki z artykułami szkolnymi dla dzieci. Zdarza się, że zapewniają również zakwaterowanie dla uchodźców.

Wciąż także można liczyć na pomoc wolontariuszy, którzy bezinteresownie podejmują się pracy na rzecz potrzebujących.

Darczyńcy, którzy chcieliby pomóc i dostarczyć żywność proszeni są o kontakt z fundacją. Ponadto, dary można przywozić w każdej chwili do punktu przy ulicy Hryniewieckiego 1.©℗

