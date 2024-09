Terytorialsi w walce z falą kulminacyjną

Fala kulminacyjna na Odrze jest już w województwie zachodniopomorskim. Żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w operacji „Feniks” zabezpieczyli i monitorują miejsca, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do podtopień współpracując ze strażą pożarną, policją, innymi służbami oraz władzami lokalnymi.

- Od przeszło tygodnia kilkuset żołnierzy - terytorialsów z 14 ZBOT pracuje wzdłuż rzeki Odry, która niesie wodę z powodzi na południu kraju - mówi Marcin Górka z biura prasowego 14 ZBOT. - Żołnierze WOT wspierają pracujących na tych odcinkach strażaków, policję, pracowników Wód Polskich i inne służby, oraz oczywiście samorządy terytorialne. Wraz z terytorialsami działają także żołnierze wojsk operacyjnych m.in. 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina - Podjuch, którzy do walki z wodą ściągnęli specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, ze wsparciem przybyło dziś w okolice Gryfina kilkudziesięciu żołnierzy WOT z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W gminie Widuchowa i powiecie gryfińskim zachodniopomorscy terytorialsi wciąż wzmacniają i uszczelniają wały przeciwpowodziowe układając kolejne worki z piaskiem i folię, dozorują także przepompownie i hydrofornie, by woda nie dokonała w nich zniszczeń. Część żołnierzy pozostaje w tzw. odwodzie gotowa do działania w konkretnych punktach, gdyby doszło w nich do przecieków wałów czy podtopień, mogą także ewakuować ludzi, ich dobytek czy zwierzęta, dysponują bowiem m.in. łodziami płaskodennymi czy transporterami pływającymi PTS, które wraz z obsługą dostarczyli żołnierze z 5 Pułku Inżynieryjnego. Na quadach, z dronów i dzięki obrazowi kamer termowizyjnych w dzień i w nocy dozorują wraz ze Strażą Pożarną stan wałów przeciwpowodziowych w Ognicy, Widuchowej i Gryfinie a także w Szczecinie.

Na południu województwa gdzie wezbrana woda już dotarła, od Chlewic do Krajnika Dolnego wzdłuż Odry rozstawieni żołnierze także monitorują stan rzeki, wałów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

- Po raz kolejny spotykamy się z wielką życzliwością władz lokalnych i samych mieszkańców. To tylko utwierdza nas w przekonaniu jak ważna jest misja Wojsk Obrony Terytorialnej w zapewnianiu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że po raz kolejny zdamy ten egzamin - podkreśla dowódca 14 ZBOT płk Piotr Sulwiński.

W operacji „Feniks” na terenie województwa zachodniopomorskiego zaangażowanych jest kilkuset żołnierzy WOT i wojsk operacyjnych oraz sprzęt taki jak amfibie, łodzie płaskodenne, koparko-ładowarki, wywrotki a także quady i drony, stan Odry patrolują także śmigłowce.

(as)