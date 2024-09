Wzrasta poziom Odry

Wocia

2024-09-28 12:49:14

Nie ma co srać w gacie na zapas, Dąbskie i zalew przyjmą takie ilości wody co trzy zbiorniki Racibórz Dolny. W 97 też była panika a nikt tej powodzi nawet nie zauważył... W Szczecinie to groźniejsze są cofki niż takie powodzie. Relax take it easy...