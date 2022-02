Taksówkarz odnalazł właściciela zgubionego portfela

Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach znalezienie uczciwego, uczynnego, a na dodatek wrażliwego człowieka staje się rzadkością. Na szczęście znieczulica i cwaniactwo nie dotyczą właściciela koszalińskiej taksówki o numerze bocznym 405.

Mężczyzna, o którym mowa, w piątek po całodziennej pracy znalazł w swoim samochodzie portfel zgubiony przez jednego z pasażerów. W jego wnętrzu znajdowały się karty bankomatowe i gotówka. Zgłosił ten fakt w korporacji.

Nikt jednak zguby tam nie szukał. Taksówkarz wpadł na pomysł udania się do banku, który wydał jedną z kart. Tam ustalono dane właściciela portfela, któremu podano kontakt telefoniczny do uczciwego znalazcy. Na tym się jednak nie skończyło. Uczciwy kierowca postanowił odwieźć zgubę do jego prawowitego posiadacza.

Sprawę opisał na swoim facebookowym profilu Łukasz Litewka, radny z Sosnowca. Jego post szybko zaczął obiegać internet, dowodząc, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na uczciwość. Bezpośrednio udostępniono go 463 razy, a wpis na temat koszalińskiego taksówkarza polajkowało ponad 9 tys. internautów. ©℗

