Czwartek, 30 października 2025 r. 
Śmiertelny wypadek na węźle Szczecin Kijewo

Data publikacji: 30 października 2025 r. 13:38
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 14:27
Śmiertelny wypadek na węźle Szczecin Kijewo
Fot. Natalia Dorochowicz  

Aż trzy zespoły ratownictwa medycznego, policja i straż pożarna – służby walczyły ze skutkami tragicznego jak się okazało wypadku samochodowego na węźle Szczecin Kijewo.

Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mimo pomocy zmarł jeden mężczyzna. Pozostałych dwóch udało się uratować - o życie walczą w szpitalu.

- Trzy zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do zdarzenia drogowego. Na miejscu wezwania znajdowali się poszkodowani: mężczyzna lat ok. 40 - zgon na miejscu - poszkodowany z urazem wielonarządowym, ciało pozostawiono pod opieką policji, mężczyzna lat 78 z urazem biodra, miednicy, klatki piersiowej i głowy - przewieziony do szpitala, mężczyzna lat 33 z urazem stawu skokowego - przewieziony do szpitala - mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.


Policja wciąż bada okoliczności wypadku.

