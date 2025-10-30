Śmiertelny wypadek na węźle Szczecin Kijewo

Aż trzy zespoły ratownictwa medycznego, policja i straż pożarna – służby walczyły ze skutkami tragicznego jak się okazało wypadku samochodowego na węźle Szczecin Kijewo.

Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mimo pomocy zmarł jeden mężczyzna. Pozostałych dwóch udało się uratować - o życie walczą w szpitalu.

- Trzy zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do zdarzenia drogowego. Na miejscu wezwania znajdowali się poszkodowani: mężczyzna lat ok. 40 - zgon na miejscu - poszkodowany z urazem wielonarządowym, ciało pozostawiono pod opieką policji, mężczyzna lat 78 z urazem biodra, miednicy, klatki piersiowej i głowy - przewieziony do szpitala, mężczyzna lat 33 z urazem stawu skokowego - przewieziony do szpitala - mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Policja wciąż bada okoliczności wypadku.

