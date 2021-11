Tak będziemy świętowali niepodległość w Szczecinie

Marsz Niepodległości, wystawa, warsztaty dla dzieci - 11 listopada w Szczecinie będzie się sporo działo. Miną wtedy 103 lata od powrotu Polski na mapę Europy.



Szczeciński Marsz Niepodległości organizuje Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Ma rozpocząć się o g. 12 na placu Solidarności. Szczeciński marsz, w przeciwieństwie do warszawskiego, specjalnych kontrowersji nie budzi. Nie wygenerował do tej pory żadnych poważniejszych incydentów. Jest imprezą apolityczną. PŚP chce upamiętnić także 900-lecie zdobycia Szczecina przez Bolesława Krzywoustego. Dlatego na 13 listopada zaplanowało grę miejską "Tropem Trygława".

Z kolei Szczecińska Agencja Artystyczna 11 listopada tradycyjnie zaprasza na plac Szarych Szeregów. Już od g. 10 będzie można zrobić sobie zdjęcie z Hallerczykami, spotkać się z marszałkiem Piłsudskim, obejrzeć wystawę "Drogi do Niepodległości" a także zobaczyć występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg".

O g. 11 rozpoczynają się warsztaty dla dzieci w siedzibie SAA przy al. Wojska Polskiego 64. Dzieci będą robiły kotyliony, orła z papieru, wąsy marszałka, patriotyczne torby... A to tylko część propozycji. Aby wziąć udział w warsztatach, trzeba wcześniej się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Agencja przyjmuje zgłoszenia pod adresem sekretariat@saa.pl lub pod numerem telefonu 91 43 195 71 - najpóźniej do 9 listopada do g. 14. Zapisy prowadzone są na poszczególne godziny: 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00. Warsztaty skierowane są dla dzieci od 6 roku życia. Warsztaty dla każdej grupy trwają około 45 minut. Maksymalna ilość dzieci w jednej grupie to 20 osób. O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie wysłane bądź przekazane telefonicznie przez organizatora.

Na g. 15 zaplanowano oficjalne miejskie uroczystości przy popiersiu marszałka Józefa Piłsudskiego.

(as)