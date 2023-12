Drzewko za sto tysięcy leży w magazynie

To nie jest jakiś nowy nabytek. Kilka razy ta choinka już była wykorzystywana i może jeszcze być. Obecnie prywatny inwestor postawił tam piramidę bożonarodzeniową i pchanie na siłę tam tej choinki, żeby utrudniała ruch na pewno jest pozbawione jakiegokolwiek sensu i jeszcze by kosztowało. Nic się nie stanie, jeśli ta choinka w tym roku poleży.

Ekoświryzm

2023-12-11 09:51:45

wychodzi bokiem na każdym kroku skutecznie sprowadzając nasze życie do jaskini. Po 2028 zakaz pieców gazowych, to już wiecie? To teraz policzcie ile was będzie kosztowała instalacja grzewcza w domu oparta o ekoświrskie mrzonki. Dalej śpijcie! A oni was wywłaszczą!