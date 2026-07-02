Szykuje się rewolucja na torach. Ogłoszono Horyzontalny Rozkład Jazdy

Przedstawiciele Centralnego Portu Portu Komunikacyjnego ogłosili Horyzontalny Rozkład Jazdy, który od 2034 roku ma systemowo usprawnić przejazdy pociągów w naszym kraju. Oznacza to lepsze połączenia także dla Szczecina.
Jeden z fundamentów nowego systemu to rozkład cykliczny. Pociągi na najważniejszych trasach będą odjeżdżać w regularnych odstępach czasu – co pół godziny, co godzinę lub co dwie godziny. A przynajmniej taki jest plan.
– Wdrożenie HRJ eliminuje problem przypadkowych godzin odjazdów i długiego czasu oczekiwania na połączenia. Dzięki systemowej koordynacji rozkładów, pociągi spotkają się na jednej stacji w tym samym czasie, co pozwoli na szybkie i bezpieczne przesiadki z peronu na peron. Dla podróżnych oznacza to płynną podróż pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi w całej Polsce. Wzorujemy się na najlepszych kolejach, które stosują takie rozwiązania, a szczególnie na kolejach szwajcarskich – mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury nadzorujący kolej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
– HRJ to nie tylko połączenia dalekobieżne, ale także regionalne i aglomeracyjne. Dzięki konsultacjom z 16 wojewódzkimi organizatorami transportu, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, planiści HRJ po raz pierwszy w Polsce opracowali spójne założenia w tym zakresie dla całego kraju na lata 2030-2040 – mówi dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Opracowanie Horyzontalnego Rozkładu Jazdy (HRJ) to też odpowiedź na unijne przepisy, w tym tak zwany IV pakiet kolejowy. Przepisy te kładą ogromny nacisk na otwarcie rynku oraz rozwój realnej konkurencji, co ma zapewnić pasażerom więcej połączeń, wyższy standard usług, a także tańsze bilety.
A co to wszystko ma oznaczać dla Szczecina?
Między innymi połączenia z Olsztynem, Jelenią Górą czy Trójmiastem realizowane co 4 godziny
Możemy tez liczyć na szybsze połączenia z Warszawą, bo Szczecin stanie się elementem linii ekspresowej EX11 łączącej nas ze stolicą.
Inna linia ekspresowa, EX10, ma ułatwić nam podróż do takich miast jak Katowice czy Kraków. ©℗
(as)