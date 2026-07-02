Szykuje się rewolucja na torach. Ogłoszono Horyzontalny Rozkład Jazdy

Horyzontalny Rozkład Jazdy wzorowany jest na standardach szwajcarskich. Fot. PKP IC

Przedstawiciele Centralnego Portu Portu Komunikacyjnego ogłosili Horyzontalny Rozkład Jazdy, który od 2034 roku ma systemowo usprawnić przejazdy pociągów w naszym kraju. Oznacza to lepsze połączenia także dla Szczecina.

REKLAMA

Jeden z fundamentów nowego systemu to rozkład cykliczny. Pociągi na najważniejszych trasach będą odjeżdżać w regularnych odstępach czasu – co pół godziny, co godzinę lub co dwie godziny. A przynajmniej taki jest plan.

– Wdrożenie HRJ eliminuje problem przypadkowych godzin odjazdów i długiego czasu oczekiwania na połączenia. Dzięki systemowej koordynacji rozkładów, pociągi spotkają się na jednej stacji w tym samym czasie, co pozwoli na szybkie i bezpieczne przesiadki z peronu na peron. Dla podróżnych oznacza to płynną podróż pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi w całej Polsce. Wzorujemy się na najlepszych kolejach, które stosują takie rozwiązania, a szczególnie na kolejach szwajcarskich – mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury nadzorujący kolej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– HRJ to nie tylko połączenia dalekobieżne, ale także regionalne i aglomeracyjne. Dzięki konsultacjom z 16 wojewódzkimi organizatorami transportu, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, planiści HRJ po raz pierwszy w Polsce opracowali spójne założenia w tym zakresie dla całego kraju na lata 2030-2040 – mówi dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Opracowanie Horyzontalnego Rozkładu Jazdy (HRJ) to też odpowiedź na unijne przepisy, w tym tak zwany IV pakiet kolejowy. Przepisy te kładą ogromny nacisk na otwarcie rynku oraz rozwój realnej konkurencji, co ma zapewnić pasażerom więcej połączeń, wyższy standard usług, a także tańsze bilety.

A co to wszystko ma oznaczać dla Szczecina?

Między innymi połączenia z Olsztynem, Jelenią Górą czy Trójmiastem realizowane co 4 godziny

Możemy tez liczyć na szybsze połączenia z Warszawą, bo Szczecin stanie się elementem linii ekspresowej EX11 łączącej nas ze stolicą.

Inna linia ekspresowa, EX10, ma ułatwić nam podróż do takich miast jak Katowice czy Kraków. ©℗

(as)

REKLAMA