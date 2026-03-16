Szybka reakcja uratowała mieszkanie. Policjant zapobiegł pożarowi w Stargardzie

Pożar wybuchł na balkonie. Fot. Fotografia Ratownicza Stargard

Szybka i zdecydowana reakcja policjanta zapobiegła poważnemu pożarowi w bloku na os. Kopernika w Stargardzie. Asp. Emil Janiszewski, funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, zauważył zagrożenie, będąc w swoim mieszkaniu, w czasie wolnym od służby. Dzięki jego czujności ogień został opanowany jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 9 marca, ok. godz. 16. Policjant przebywał w swoim mieszkaniu. W pewnym momencie poczuł intensywny zapach dymu. Gdy wyjrzał przez okno, zauważył, że źródłem zadymienia jest balkon sąsiadki mieszkającej na pierwszym piętrze. Nie tracąc ani chwili, natychmiast udał się do jej mieszkania.

Drzwi otworzyła roztrzęsiona i zdenerwowana starsza kobieta. Jak poinformowała, na jej balkonie wybuchł pożar. W mieszkaniu panowało już silne zadymienie.

– Funkcjonariusz bez wahania przystąpił do gaszenia palących się drewnianych elementów znajdujących się na balkonie – informuje Policja Zachodniopomorska. – Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Ogień zaczął obejmować elewację budynku, a wysoka temperatura powodowała pękanie okien. Dodatkowym zagrożeniem była instalacja gazowa znajdująca się w mieszkaniu, co mogło doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji. W tej sytuacji liczyła się każda sekunda.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji asp. Emila Janiszewskiego ogień został opanowany jeszcze przed przyjazdem strażaków. Na szczęście starsza kobieta nie odniosła obrażeń i nie wymagała pomocy medycznej. ©℗

