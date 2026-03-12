W Stargardzie rywalizowali młodzi budowlańcy

W eliminacjach okręgowych wzięło udział 39 uczniów z całego województwa.Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Prawie 40 uczniów ze szkół budowlanych w regionie uczestniczyło w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbyła się w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Ceglanej w Stargardzie.

Wydarzenie zgromadziło uczniów szkół technicznych z regionu, którzy rywalizowali w eliminacjach okręgowych. Jak podkreśla Bartłomiej Majkowski, zastępca dyrektora szkoły, zainteresowanie konkursem jest bardzo duże. W tegorocznej edycji olimpiady w całej Polsce wzięło udział 758 uczniów ze 146 szkół.

Do etapu okręgowego w Stargardzie przystąpiło 39 uczniów reprezentujących osiem szkół z regionu. Przyjechali oni m.in. z Koszalina, Chojny, Wolina, Szczecinka, Szczecina, Gorzowa, Stargardu oraz Wałcza.

Dla wielu uczestników start w olimpiadzie to nie tylko sprawdzenie swojej wiedzy, ale także krok w kierunku dalszej edukacji i kariery zawodowej.

– Zawsze interesowała mnie budowlanka – mówi Filip Surowiec z V klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie. – Zamierzam dalej kształcić się w tym kierunku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Na oficjalne wyniki 39. edycji olimpiady uczestnicy będą musieli jeszcze poczekać. Najlepsi uczniowie zakwalifikują się do zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 20 – 22 kwietnia w Poznaniu. Tam młodzi adepci budownictwa z całej Polski zmierzą się w walce o najwyższe miejsca.

W ZSBT w Stargardzie z nowym rokiem szkolnym powstaną nowe kierunki kształcenia. To m.in. technik budowy dróg czy technik gospodarki nieruchomościami. Przy Ceglanej uczniowie mogą też kształcić się na kierunkach: technik aranżacji wnętrz, technik budownictwa z elementami ochrony przeciwpożarowej, technik systemów energetyki odnawialnej. „Budowlanka” kształci też dekarzy i monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– Dołącz do nas! – zaprasza Magdalena Wojtaszak-Kasza, dyrektor ZSBT. ©℗

(w)

