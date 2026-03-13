Piątek, 13 marca 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Pościg w Stargardzie. Miał do odsiadki 6 lat

Data publikacji: 13 marca 2026 r. 06:33
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2026 r. 06:33
Pościg w Stargardzie. Miał do odsiadki 6 lat
Mężczyzna był ścigany listem gończym i nakazem doprowadzenia. Fot. KPP Stargard  

Stargardzcy policjanci z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili miejsce możliwego ukrywania się mężczyzny. Był poszukiwany do odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Mężczyzna był poszukiwany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

– Wobec niego wydany był list gończy oraz nakaz doprowadzenia – poinformował asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym obserwację miejsca, w którym mógł przebywać poszukiwany.

Gdy mężczyzna zorientował się o obecności policjantów, podjął próbę ucieczki piechotą. Pomimo wydawanych przez policjantów poleceń do zatrzymania się, nie reagował.

– Po kilkuset metrach pościgu został jednak obezwładniony i zatrzymany – dodaje Jędrych. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. ©℗

(w)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA