Pościg w Stargardzie. Miał do odsiadki 6 lat

Mężczyzna był ścigany listem gończym i nakazem doprowadzenia. Fot. KPP Stargard

Stargardzcy policjanci z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili miejsce możliwego ukrywania się mężczyzny. Był poszukiwany do odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Mężczyzna był poszukiwany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

– Wobec niego wydany był list gończy oraz nakaz doprowadzenia – poinformował asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym obserwację miejsca, w którym mógł przebywać poszukiwany.

Gdy mężczyzna zorientował się o obecności policjantów, podjął próbę ucieczki piechotą. Pomimo wydawanych przez policjantów poleceń do zatrzymania się, nie reagował.

– Po kilkuset metrach pościgu został jednak obezwładniony i zatrzymany – dodaje Jędrych. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. ©℗

(w)

REKLAMA