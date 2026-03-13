Pościg w Stargardzie. Miał do odsiadki 6 lat

Stargardzcy policjanci z Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego oraz Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili miejsce możliwego ukrywania się mężczyzny. Był poszukiwany do odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna był poszukiwany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.
– Wobec niego wydany był list gończy oraz nakaz doprowadzenia – poinformował asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym obserwację miejsca, w którym mógł przebywać poszukiwany.
Gdy mężczyzna zorientował się o obecności policjantów, podjął próbę ucieczki piechotą. Pomimo wydawanych przez policjantów poleceń do zatrzymania się, nie reagował.
– Po kilkuset metrach pościgu został jednak obezwładniony i zatrzymany – dodaje Jędrych. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. ©℗
