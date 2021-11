Szukają świadków zawalenia się wiaduktu w Koszalinie

Policja poszukuje osób, które były świadkami albo przejeżdżały samochodem pod wiaduktem przy al. Monte Cassino w Koszalinie w dniu jego zawalenia się, czyli 21 października tego roku. Dla śledczych cenne są także nagrania z samochodowych rejestratorów z okresu poprzedzającego katastrofę budowlaną.

Postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie "w sprawie zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach poprzez niewłaściwe prowadzenie prac rozbiórkowych na moście" prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. W specjalnym komunikacie prosi on o zgłaszanie się naocznych świadków tego zdarzenia, którzy widzieli samą rozbiórkę i moment zawalenia się nitki wiaduktu. Apel jest skierowany także do świadków, którym udało się przed samym zawaleniem wiaduktu przejechać swoim autem pod wiaduktem (w godz. 15.30 - 16.30) oraz osób, które są w posiadaniu nagrań z kamer pojazdów przejeżdżających w tym miejscu ul. Dąbrowskiego w obu kierunkach od 11 do 20 października 2021 r.

Osoby, które były świadkami lub posiadają wiedzę o tym zdarzeniu, policja prosi o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, lub telefonicznie pod numerem 47 78 41 582.

(k)