Szpitale z ogromnymi problemami finansowymi. Będzie połączenie?

Co dalej z pomysłem dotyczącym m.in. barlineckiego szpitala? Okaże się niebawem.

W czasie sesji myśliborskiej Rady Powiatu radni dyskutowali m.in. o połączeniu dwóch szpitali powiatowych – Barlineckiego Szpitala Sp. z o.o. i lecznicy z Dębna. Przyjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną, która pozwoli staroście myśliborskiemu działać w tej sprawie.

– Myślę, że na rozmowy z burmistrzami Barlinka i Dębna, przygotuje pan starosta argumenty, dlaczego warto to zrobić – mówił m.in. w czasie dyskusji radny Zygmunt Siarkiewicz. – Czy z faktu, że wojewoda założył, że na terenie powiatu myśliborskiego powinien funkcjonować jeden szpital? Zarazem powinniśmy sobie nadać jakiś margines czasu, kiedy chcemy te rozmowy zakończyć. Mówiliśmy o dwóch miesiącach, ale może przyjmijmy założenie, że oba samorządy powiedzą, że to dobry pomysł i chcą nad tym pracować. Albo, że nie i pomysł skazany jest na porażkę. A wtedy będziemy musieli szukać innych kierunków działania – podkreślał Z. Siarkiewicz.

Zabierając głos, starosta myśliborski Robert Dudek informował, że wystąpi do władz Barlinka i Dębna, aby na najbliższych sesjach pochylili się nad tym tematem, a radni podjęli decyzje, co dalej ze szpitalami robić.

– Musimy dokonać pewnych zmian – mówił radny Piotr Rygiel. – Ale musimy wiedzieć, jak się zachowają samorządy. W jednym przypadku jesteśmy udziałowcem większościowym, w drugim mniejszościowym. Czas jest ważny. Bo za tym wszystkim idą pieniądze, a to jest kluczowa sprawa dla obu szpitali. Dlatego powinniśmy w miarę szybko wiedzieć, jaką decyzję podejmą oba samorządy.

Radny Piotr Downar wyjaśniał mieszkańcom powiatu, o co chodzi w sprawie połączenia szpitali. Mówił o ustawie dotyczącej restrukturyzacji szpitali, którą posłowie podjęli we wrześniu. Wskazywał, że już w 2010 roku rekomendowano połączenie obu lecznic na terenie powiatu. Kończąc dyskusję, starosta Robert Dudek podkreślał, że chęć łączenia szpitali nie wiąże się z tym, że coś będzie zamykane. Zdecydowaną większością głosów, radni uchwałę intencyjną przyjęli.

Oba szpitale powiatowe, borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Barlinku, zabierając głos w tej sprawie, zarówno burmistrz Bernarda Lewandowska, jak i przewodniczący RM Cezary Michalak, opowiedzieli się przeciwko takiej inicjatywie. Jednak głos decydujący, będą mieli rajcy obu gminnych samorządów. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

