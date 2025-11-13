PiS: Szpitale zadłużyć, by potem sprywatyzować?

"Być może chodzi o to, żeby służbę zdrowia rozwalić, a potem za grosze oddać w prywatne ręce. Wtedy będzie zrealizowana liberalno-lewicowa polityka tego rządu." Na zdjęciu - Konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Od lewej: Krzysztof Romianowski, Rafał Niburski, Leszek Duklanowski oraz Artura Szałabawka
,,Czy to nieudolność koalicji rządzącej, czy celowe działanie?” - pyta poseł Artur Szałabawka w kontekście poważnych problemów polskiej służby zdrowia. W środę 12 listopada w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie politycy PiS zorganizowali konferencję prasową, którą poświęcili sytuacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim i w kraju.
Możemy przypuszczać, że likwidacja, że doprowadzanie do zadłużenia szpitali – czy to powiatowych, czy to rejonowych – ma doprowadzić do tego, że szpitale będą prywatne. Dobrym przykładem jest Nowogard, a także szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 300 milionów, które miały być tutaj zainwestowane, poszły do prywatnego szpitala w Radomiu. Być może chodzi o to, żeby służbę zdrowia rozwalić, a potem za grosze oddać w prywatne ręce. Wtedy będzie zrealizowana liberalno-lewicowa polityka tego rządu.
Artur Szałabawka zaapelował do pacjentów, którzy otrzymali bardzo długie – na przykład dwuletnie terminy wykonania zabiegów - o to, aby zgłaszali ten fakt działaczom PiS. Jak mówi, rządzący próbują ukryć katastrofalną sytuację w służbie zdrowia, przesłaniając ją innymi tematami.
To wstyd, że w szpitalu w szczecińskich Zdrojach na zakup nowego tomografu środki muszą zbierać pacjenci – mówił radny PiS Krzysztof Romianowski. - To coś niedopuszczalnego, tym bardziej, że dyrektorem tego szpitala jest czołowy polityk Koalicji Obywatelskiej. Mamy też inne powody, aby obawiać się o służbę zdrowia – choćby likwidacja 30 procent oddziałów położniczych. Jeśli zlikwidujemy co trzeci oddział położniczy w naszym kraju narazimy pacjentki, kobiety na możliwość przedwczesnego porodu, nieodpowiedniej opieki lekarskiej, a nawet w ekstremalnych przypadkach - zgonu. Wszelkie badania, w krajach wysokorozwiniętych, Szwecji, czy stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że zmniejszenie liczby porodówek nie jest dobrym rozwiązaniem – zagraża życiu kobiet i dzieci. Gdzie są ci wszyscy obrońcy kobiet, którzy strajkowali, jeśli chodzi o aborcję? - pytał retorycznie radny PiS.
Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI
Komentarze
Benek
2025-11-13 14:23:45
Te z tego PISu to mają tylko jedną politykę STRASZENIE Polaków! Ciągle straszą wszędzie i w każdym możliwym temacie, oni to powinni pisać scenariusze do horrorów a wszystko to przez traumę i brak snu bo już nie rządzą i nie mogą kraść a potrzeby coraz większe.
Jutro piątek
2025-11-13 13:59:33
może pobierzemy broń palną i przez weckend będziemy się prywatyzować! W poniedziałek zdamy broń i zobaczymy ilu nowych właścicieli zostało?
23 miesiące
2025-11-13 13:55:42
23 miesiące potrzeba było by wspaniale funkcjonującą służbę zdrowia przez 8 lat PiS dokumentnie rozwalić. Z rozrzewnieniem wspominam wizyty w szpitalu w 2023 roku bez kolejki z lekarzem czekającym na mnie....... A tak bez jaj.... Mam wrażenie że posłowie rządzącej wtedy partii korzystali z rządowej tylko dla nich służby zdrowia i z chwilą przegranych wyborów urwał się im ten przywilej i nagle znaleźli się w realnej rzeczywistości dla gorszego sortu i innych określeń rzucanych przez prezesa.
tramwaj nr 7
2025-11-13 13:54:23
Panie Szałabawka czy dalej Pan widzi tabuny uchodźców w komunikacji miejskiej, którzy tylko czekają aby gwałcić i rabować Polaków?
Bandy
2025-11-13 13:51:37
Już raz ta bandą z PO 10 lat temu miała takie pokusy prywatyzacji służby zdrowia ale się im nieudało za te pokusy trzeba łapy obciąć. Podobnie jak dla politycznej grupy przestępczej jakim jest PiS a szczególnie Solidarna Polska bo tam 99 procent członków SP powinna siedzieć dożywotnio a co najgorsze PiS i jej szalony guru podzielił naród i sieje chamstwo i nienawiśc. A niejaki Neyman z PO chodzi bezkarnie za aferę w służbie zdrowia wynoszącą ok 12 milionów zł będąc ministrem zdrowia
Maria
2025-11-13 13:50:08
...Artur Szałabawka zaapelował do pacjentów, którzy otrzymali bardzo długie – na przykład dwuletnie terminy wykonania zabiegów - o to, aby zgłaszali ten fakt działaczom PiS... No fakt, kur*** bo za PIS to już po 2 tygodniach ludzie wychodzili ze szpitali zdrowi jak konie!!! Trzeba przyznać, że PIS to szybko leczył...
Już Stocznię
2025-11-13 13:45:33
sprywatyzowali. Gonić dziadów i złodziei!
Niech platfusy kupią
2025-11-13 13:36:08
ale wycenę zrobią PIS-ory z Mateuszem na czele!
Oczywiście, że
2025-11-13 13:15:43
o to chodzi.
antypis
2025-11-13 12:34:57
pan szałabawka??? buhahaha tyle lat w polityce i jakoś nic cudownego pan dla szczecina nie zrobił oprócz ciągłego pojekiwania i hejtowania na przeciwników politycznych. Do roboty
Nie prywatyzacji!
2025-11-13 12:17:03
Nowe nawet za zdradzieckie, judaszowe niech sobie wybudują i prowadzą czystą , prywatną klinikę dla uwłaszczonych już hojnie komuchów po 1989 roku! Wystarczy,że w Szczecinie Stocznię pokawałkowali i sprzedali za grosze!Przykładów bzdurnej wyceny już nam nie brakuje! Zaremba miał nawet Wyrok słusznej sprawy jak publicznie nazwał złodziei kupujących w majestacie Prawa jak Oni sobie to ustawili! Nie cwaniactwu i złodziejstwu Platfusów! Szczecin już bez przemysłu jest!Miasto w kredycie po uszy !