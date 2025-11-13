PiS: Szpitale zadłużyć, by potem sprywatyzować?

"Być może chodzi o to, żeby służbę zdrowia rozwalić, a potem za grosze oddać w prywatne ręce. Wtedy będzie zrealizowana liberalno-lewicowa polityka tego rządu." Na zdjęciu - Konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Od lewej: Krzysztof Romianowski, Rafał Niburski, Leszek Duklanowski oraz Artura Szałabawka

,,Czy to nieudolność koalicji rządzącej, czy celowe działanie?” - pyta poseł Artur Szałabawka w kontekście poważnych problemów polskiej służby zdrowia. W środę 12 listopada w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie politycy PiS zorganizowali konferencję prasową, którą poświęcili sytuacji służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim i w kraju.

Możemy przypuszczać, że likwidacja, że doprowadzanie do zadłużenia szpitali – czy to powiatowych, czy to rejonowych – ma doprowadzić do tego, że szpitale będą prywatne. Dobrym przykładem jest Nowogard, a także szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. 300 milionów, które miały być tutaj zainwestowane, poszły do prywatnego szpitala w Radomiu. Być może chodzi o to, żeby służbę zdrowia rozwalić, a potem za grosze oddać w prywatne ręce. Wtedy będzie zrealizowana liberalno-lewicowa polityka tego rządu.

Artur Szałabawka zaapelował do pacjentów, którzy otrzymali bardzo długie – na przykład dwuletnie terminy wykonania zabiegów - o to, aby zgłaszali ten fakt działaczom PiS. Jak mówi, rządzący próbują ukryć katastrofalną sytuację w służbie zdrowia, przesłaniając ją innymi tematami.

To wstyd, że w szpitalu w szczecińskich Zdrojach na zakup nowego tomografu środki muszą zbierać pacjenci – mówił radny PiS Krzysztof Romianowski. - To coś niedopuszczalnego, tym bardziej, że dyrektorem tego szpitala jest czołowy polityk Koalicji Obywatelskiej. Mamy też inne powody, aby obawiać się o służbę zdrowia – choćby likwidacja 30 procent oddziałów położniczych. Jeśli zlikwidujemy co trzeci oddział położniczy w naszym kraju narazimy pacjentki, kobiety na możliwość przedwczesnego porodu, nieodpowiedniej opieki lekarskiej, a nawet w ekstremalnych przypadkach - zgonu. Wszelkie badania, w krajach wysokorozwiniętych, Szwecji, czy stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że zmniejszenie liczby porodówek nie jest dobrym rozwiązaniem – zagraża życiu kobiet i dzieci. Gdzie są ci wszyscy obrońcy kobiet, którzy strajkowali, jeśli chodzi o aborcję? - pytał retorycznie radny PiS.

Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI

