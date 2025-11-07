Ministerstwo Zdrowia: Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma dodatkowe wsparcie w kwocie 3,5 mld zł

Siedziba NFZ w Warszawie. Fot. Adrian Grycuk (Wikipedia - licencja CCA SA-3.0 Poland)

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że w wyniku rozmów z ministrem finansów Andrzejem Domańskim uzgodniono przekazanie dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł.

REKLAMA

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Resort zdrowia poinformował w komunikacie, że w wyniku rozmów uzgodniono działania zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł.

„Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku” - przekazało ministerstwo.

Również w ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotychczasowa dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 32 mld zł.

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 r. 23 mld zł.

Copyright

REKLAMA