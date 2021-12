Szpitale bardziej eko. Są pieniądze na inwestycje

Policki szpital Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wojewódzki szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie otrzymają w sumie 47 milionów zł dofinansowania. Mają je przeznaczyć na inwestycje prośrodowiskowe. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas konferencji poświęconej nowym inwestycjom Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, podkreślał, że takiego dofinansowania ze strony budżetu państwa dla szpitali w regionie dotąd nie było.

Wsparcie dla dwóch szpitali zachodniopomorskich

- Szpital wojewódzki był szpitalem jednoimiennym, dzisiaj też niesie ciężar walki z Covidem-19. Przebywa tam 300 pacjentów. Jest naszą główną twierdzą oporu - mówił Bogucki. - Z drugiej strony szpital przy Unii Lubelskiej, ze wszystkimi swoimi miejscami wykonywania świadczeń, również w Policach, jest z kolei twierdzą, która pozwala nam przyjmować pacjentów niecovidowych.

- Obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, prezentowane dziś projekty przyniosą wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne - przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery – podkreślała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Inwestycje prośrodowiskowe

Prace w polickim szpitalu mają zostać przeprowadzone do końca czerwca 2023 r. przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w wysokości 41,3 mln zł dotacji oraz ponad 2,1 mln zł preferencyjnej pożyczki. Koszt całkowity zadania wyniesie ok. 43,5 mln zł. Prace będą polegać m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych, wymianie okien, drzwi i instalacji centralnego ogrzewania. Nastąpi także przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej, lokalnej sieci ciepłowniczej dystrybuującej ciepło do budynku z lokalnego źródła ciepła, i samego źródła ciepła.

Inwestycja w szpitalu szczecińskim zostanie dofinansowaa przez NFOŚiGW kwotą blisko 3,2 mln zł dotacji oraz 560 tys. niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity ocieplenia obiektów sięgnie ok. 6 mln zł. Zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropy, nastąpi wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Przewidziano także wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Cele i programy NFOŚiGW

- Jako Fundusz chcemy nie tylko utrzymać, ale wręcz zwiększyć tempo prośrodowiskowych działań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i nadal synchronizować je z szeregiem naszych innych inicjatyw kierowanych zarówno - jak w przypadku programów Czyste Powietrze czy Mój Prąd - do pojedynczych rodzin, jak i mających charakter strategicznych narodowych inwestycji, kluczowych dla transformacji energetycznej całego kraju - stwierdził Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.©℗

(as)