Szpital po cyberataku. Informatycy wciąż pracują

Szpital po cyberataku musiał przejść na papierowy tryb pracy. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Kilkudziesięciu informatyków pracuje nad przywróceniem możliwości korzystania z systemów informatycznych wykorzystywanych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie - poinformował we wtorek po południu rzecznik prasowy tej placówki. Przypomnijmy, że tę możliwość szpital utracił w nocy z soboty na niedzielę w wyniku cyberataku. Wciąż walczy z jego skutkami, ale też nieprzerwanie pracuje i leczy pacjentów. Tych wybierających się do szpitala w obu lokalizacjach (przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie), czy to na planową hospitalizację, badanie czy wizytę w poradni, prosi jednak o zabieranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej. To znacząco ułatwi pracę personelowi.

Informatycy ze Szpitala Wojewódzkiego oraz oddelegowani z innych organizacji cały czas starają się przywrócić dostęp do narzędzi informatycznych tej placówki.

- Ich praca skupia się po pierwsze na konfiguracji i uruchomieniu systemów informatycznych, w tym głównego systemu zarządzania szpitalem, a po drugie na przygotowaniu około tysiąca komputerów pracujących w szpitalu, z których każdy trzeba ręcznie sformatować i skonfigurować na nowo, by mogły one bezpiecznie współpracować ze wspomnianymi systemami. W normalnym trybie taki zakres prac zostałby rozpisany zapewne na wiele miesięcy - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala.

W najbardziej newralgicznych miejscach udostępniane są personelowi pojedyncze stacje robocze i pozostały sprzęt (drukarki, modemy itp.) bez dostępu do systemu, dzięki którym choć częściowo można wrócić do pracy cyfrowej.

- Obecnie intensywne prace trwają m.in. w laboratorium centralnym i zakładzie radiologii i diagnostyki obrazowej - informował we wtorek rzecznik. - Do czasu powrotu do standardowego trybu pracy, w tych miejscach odbywać się będą jedynie badania pacjentów szpitalnych - z oddziałów i poradni SPWSZ. Czasowo zawieszamy m.in. możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium.

Rzecznik także poinformował, że Szpital Wojewódzki - za pośrednictwem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie medycyny rodzinnej - zwrócił się do lekarzy POZ z prośbą o wsparcie w zakresie respektowania papierowej, ręcznie sporządzonej dokumentacji szpitalnej oraz wystawiania recept i zwolnień lekarskich dla pacjentów SPWSZ.

Potwierdził również, że odpowiednie zgłoszenie zostało przekazane Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

- W związku z atakiem i utratą dostępu do danych pacjentów, pracowników, kontrahentów prosimy o szczególną czujność i rozważenie m.in. zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmianę haseł, uruchomienie dwuetapowych weryfikacji itp. - przekazuje Tomasz Owsik-Kozłowski. - Co prawda nie wiemy, czy dane zostały lub zostaną udostępnione, ale w obecnej sytuacji taki scenariusz wydaje się niestety prawdopodobny.©℗

