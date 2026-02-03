Z Arkońskiej do Zdunowa. Okulistyka i otolaryngologia się przenoszą

Przeprowadzka jest konieczna z uwagi na zdobycie przez szpital dwudziestu milionów złotych dofinansowania z KPO. Dzięki funduszom europejskim parter budynku „D” zostanie gruntownie wyremontowany na potrzeby oddziału kardiologii. Fot. Kurier Szczeciński

Rozpoczęła się przeprowadzka oddziałów otolaryngologii i okulistyki wraz z poradniami specjalistycznymi Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie z siedziby przy ul. Arkońskiej do lokalizacji w Zdunowie. W Zdunowie pozostaną przez czas remontu budynku "D" przy Arkońskiej. Sama przeprowadzka wymusza zaś kilkudniowe zawieszenie działalności przenoszonych oddziałów i poradni.

Przeprowadzka jest konieczna z uwagi na zdobycie przez szpital dwudziestu milionów złotych dofinansowania z KPO. Dzięki funduszom europejskim parter budynku „D” zostanie gruntownie wyremontowany na potrzeby oddziału kardiologii. O szczegółach inwestycji informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu.

Przenoszenie oddziałów otolaryngologii i okulistyki wraz z poradniami specjalistycznymi odbywać się będzie sukcesywnie, w kolejności ustalonej z lekarzami kierującymi. Oddział Otolaryngologii działalność w Zdunowie wznowi 8 lutego, obecnie jego funkcjonowanie jest zawieszone. Poradnia Otolaryngologiczna zacznie tam działać już w środę (4 lutego). Działalność Oddziału Okulistyki i Poradni Okulistycznej będzie zawieszona od 6 do 10 lutego, a 11 lutego wznowią działalność w nowej (tymczasowej) lokalizacji.

- W czasie kilkudniowego zawieszenia działalności obu poradni pacjenci bez przeszkód mogą umawiać, przekładać czy odwoływać wizyty za pośrednictwem centralnej rejestracji telefonicznej (tel. 91 500 0 500), internetowego asystenta pacjenta i poczty elektronicznej - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala. O zmianach poinformowani zostali m.in. dyspozytorzy medyczni centrum powiadamiania ratunkowego i Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Centralna rejestracja telefoniczna i sekretariaty oddziałów o zmianach informują zapisanych pacjentów.

