Cyberprzestępcy zaatakowali Szpital Wojewódzki w Szczecinie!

Fot. Sylwia Dudek

Szpital Wojewódzki w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców. W nocy z soboty na niedzielę (7/8 marca) zainfekowali system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp.

W efekcie ataku Szpital Wojewódzki pilnie wdrożył procedury awaryjne w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Pomimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone.

- Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie - przekazał Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala. - Obecnie priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy. Przyjęcia do placówki nie zostały wstrzymane, choć wszystkie wymagane procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej. W związku z tym prosimy pacjentów, by – w miarę możliwości – kierowali się do innych placówek.

