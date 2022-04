Szpargałek znowu zaprasza

Charytatywna Galeria Szpargałek w Szczecinie ponownie zaprasza już dziś (środa, 27 kwietnia). W jej magazynach na nowych właścicieli czeka mnóstwo przedmiotów.

– Galeria Szpargałek, jedyna tego typu charytatywna w Polsce, znajduje się w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej – przypomina Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Do trzech magazynów trafiają przedmioty, które odzyskiwane są z odpadów. Zawsze są to rzeczy sprawne, w bardzo dobrym stanie, wyczyszczone, a nawet… nowe, z metkami. Nic więc dziwnego, że miejsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej że maksymalny koszt za dowolny przedmiot to zaledwie 25 złotych. W tej cenie można dostać meble, rowery, cenną porcelaną, zabawki i wiele innych wartościowych „szpargałków”.

Kolejna edycja Galerii już dziś (środa), w godzinach 10-17. Pracownicy przygotowali tysiące nowych pozycji.

Galeria Szpargałek współpracuje niemal z 20 organizacjami pożytku publicznego. Aby zabrać do domu wybraną rzecz, należy pokazać dowód wpłaty na konto potrzebującej organizacji. Suma musi odpowiadać liczbie punktów przypisanych do danego przedmiotu. Honorowane są również dokonane wcześniej przekazy pocztowe. Jeśli nasza wpłata jest wyższa niż wartość wybranego przedmiotu, otrzymamy bon na odpowiednią liczbę punktów, do wykorzystania podczas kolejnych wizyt.

(sag)