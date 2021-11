Szpargałek zaprasza. Przedostatni raz w tym roku

Przedostatni raz w tym roku będzie można poszperać w Galerii Szpargałek. Wystarczy przyjść w środę (1 grudnia) o godz. 10 do ekoportu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

- Pracownicy przygotowali setki nowych przedmiotów i mnóstwo perełek - zachęca Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - To właśnie tutaj trafiają przedmioty, które pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odzyskują z przyniesionych odpadów. Każdy z tych przedmiotów jest w stanie co najmniej dobrym. Każdy sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i kompletności. Dopiero po takiej weryfikacji trafia na półki Galerii, a stamtąd – w zamian za wpłatę na konto potrzebującej organizacji – może zostać zabrany do domu.

Każda z rzeczy wyceniana jest maksymalnie na 25 punktów, gdzie 1 punkt jest równy złotówce.

(sag)