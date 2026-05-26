Szpargałek zaprasza na łowy w galerii

Jak zawsze w ostatnią środę miesiąca na zakupy zaprasza szczecińska galeria charytatywna pełna skarbów z drugiej ręki. Szpargałek w Ekoporcie przy ul. Arkońskiej będzie 27 maja czynny w godz. 10-17.

Na półkach czeka mnóstwo ciekawych przedmiotów, wśród nich naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt. Znajdziemy tam również większe sprzęty domowe, a nawet meble. Wystawiane przedmioty pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie.

- Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe - przypomina Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. - Jeśli chodzi o płatności, to tradycyjnie w Szpargałku nie obracamy gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu, należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.

Cały dochód z Galerii Szpargałek trafia do osób potrzebujących. Od początku jej funkcjonowania przekazano już 485 243 zł.

