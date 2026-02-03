Wtorek, 03 lutego 2026 r. 
Data publikacji: 03 lutego 2026 r. 19:02
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2026 r. 19:02
Czekają skarby
 

Dobra wiadomość dla poszukiwaczy skarbów. Pierwsza w tym roku edycja charytatywnej Galerii Szpargałek odbędzie się w środę 4 lutego. Okazja do zrobienia zakupów od godziny 10 do 17.

Galeria Szpargałek znajduje się na terenie Ekoportu przy ul. Arkońskiej 39 (róg Arkońskiej i Harcerzy). Wystawiane przedmioty pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie. Szpargałek nie przyjmuje gotówki. Aby zabrać wybrany skarb do domu, należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom galerii. 

