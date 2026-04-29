Po skarby z drugiej ręki. Szpargałek zaprasza

W środę 29 kwietnia drzwi otwiera „Szpargałek” - wyjątkowa galeria pełna skarbów z drugiej ręki na terenie Ekoportu przy ul. Arkońskiej. Zakupy można robić w godz. 10-17.

Na szpargałkowych półkach jak zwykle czekać będą tysiące przedmiotów, a wśród nich naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, itp. Znajdziemy tam również większe sprzęty domowe, a nawet meble. Wystawiane przedmioty pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie.

Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe. W Szpargałku nie obraca się gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu, należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.

Cały dochód z Galerii Szpargałek trafia do osób potrzebujących. Od początku jej funkcjonowania przekazano już 477 879 zł! (K)

