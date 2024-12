Szpargałek na święta. Zakupy ostatni raz w tym roku

- Szukasz oryginalnego prezentu w nurcie eko? Koniecznie wpadnij w najbliższą środę do Szpargałka - zachęcaja prowadzący tę charytatywną galerię w Szczecinie. Wszystkie wystawione tam przedmioty pochodzą z drugiej ręki, a wszystkie wydane przez klientów pieniądze trafiają do potrzebujących.



Szpargałek mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. Przedmioty tam wystawiane pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie. Natomiast fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina.

W tę środę (4 listopada) na szpargałowych półkach jak zwykle czekać będą tysiące przedmiotów, wśród nich naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, itp. Nie zabraknie też świątecznych ozdób.

Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe. Jeśli chodzi o płatności, to tradycyjnie w Szpargałku nie obraca się gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu, należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu. Tym sposobem cały dochód z Galerii Szpargałek trafia do osób potrzebujących. I jest to wsparcie niemałe, bo od początku jej funkcjonowania przekazano łącznie już 383 451 zł.

W środę galeria będzie otwarta ostatni raz w tym roku. Tego dnia czynna będzie w godz. 10-17. (K)