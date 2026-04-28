„Szmatokwiaty” reprezentacyjnej alei

W dużej mierze to właśnie efektownie skomponowana zieleń przywróciła, po przebudowie, reprezentacyjny charakter śródmiejskiemu odcinkowi Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. I zmieniła je w lepsze miejsce do życia. Co doskonale widać właśnie teraz – wiosną – gdy rozkwitają tu m.in. dziesiątki magnolii oraz wiśni.

Jednak są miejsca, które w tej przestrzeni szpecą. O jakich Szczecinianie mówią: „kwitnce szmatokwiaty”. Mowa o placach czarnej agrowłókniny, która trwa tam, gdzie nie przetrwały rośliny: zadeptane, rozkradzione, zaparzone, uschnięte, przemrożone czy też zniszczone przez psy, wyprowadzane na alejowe zieleńce niczym do ulicznych toalet.

Czas najwyższy, żeby miejskie służby ze „szmatokwiatami” zrobiły porządek. Nie tylko dla zachowania reprezentacyjnego charakteru śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Ale przede wszystkim dla tych, którzy chętnie korzystają z tej przestrzeni otwartej na ludzi. ©℗

(an)

