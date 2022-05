Sześćdziesiąte urodziny Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde. Wygraj wejściówki dla całej rodziny!

Popularny Ogród Zoologiczny w Ueckermünde, nazywany już to ogrodem szczecińskim, już to najpiękniejszym parkiem przyrodniczym północnych Niemiec, powstał 60 lat temu, Od przemian w 1990 r. prowadzi go niezależne i samorządne stowarzyszenie.

W najbliższą sobotę (godz. 10-18) ogród zaprasza na familijne barwne urodziny. Będą połączone z 25-leciem jego współpracy z partnerami z Polski, m.in. z „Kurierem Szczecińskim”, Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach i Transgranicznym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Zalesiu pod Policami.

Główną atrakcją 60-lecia będą (jakże by inaczej!) bliskie spotkania ze zwierzętami – mieszkańcami ogrodu. Nadto na specjalnej scenie zagrają dziecięce zespoły muzyczne, a po nich grupa Les Bummms Boys. Czarodziejka Lilly Wünschenbaum zaprezentuje Afrykę zwierząt, a klaun Happy rozbawi gości kolorami malowanych twarzy. Zapowiadane są niespodzianki. Czynny będzie most wiszący nad małpim gajem, zjeżdżalnia w rurze, restauracyjki, automaty z karmą dla zwierząt. W ogrodowym lesie czekają łagodne daniele i sarny, nieopodal wilki, jelenie, kozy, osły, lamy etc., etc.

Jeśli ktoś zapomniał – przypominamy adres ogrodu: Chausseestraße 76.

Ueckermünde to także urokliwe Stare Miasto i rynek z kawiarenkami, promenada i port nad rzeką Uecker, Zamek Książąt Pomorskich i muzeum, zwodzony most i szeroka plaża nad Zalewem Szczecińskim. Warto pojechać. Będzie dobra pogoda.

Festyn urodzinowy w Ueckermunde – wygraj wejściówki dla całej rodziny!

Mamy dla Was 5 rodzinnych zaproszeń do Zoo w Ueckermunde (wejściówki dla 4 osób). Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.zoo. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj – 18 maja. Pakiety zaproszeń otrzyma 5 osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 14.00 . Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

A wkrótce kolejne konkursy na wejściówki do naszego zaprzyjaźnionego Zoo 😉

(b.t.)