Szczecińskie uczelnie chcą pomóc Ukraińcom. "Przyjmijcie nasze wsparcie i solidarność"

Szczecińskie uczelnie solidaryzują się ze swoimi ukraińskimi studentami. Proponują moc - psychologiczną, prawną, finansową.

Propozycja wsparcia od ZUT

Władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zwróciły się do ukraińskich studentów na swojej stronie internetowej takimi słowami (także w języku ukraińskim):

- W obliczu tragicznych wydarzeń, które rozgrywają się na terenie Waszego państwa przyjmijcie nasze wsparcie i solidarność. Od lat jesteście częścią naszej społeczności akademickiej – bardzo uśmiechniętą, sumienną i uzdolnioną młodzieżą. Swoimi osiągnięciami i pracowitością wpisaliście się już na dobre w krajobraz naszej uczelni. Razem z polskimi studentami tworzycie historię oraz tradycje akademickie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziś myślami jesteśmy z Wami oraz z tymi, którzy pogrążeni w strachu i niepewności przebywają obecnie w trudnych warunkach w Ukrainie – Waszymi bliskimi, rodzinami i przyjaciółmi. Widzimy, że sytuacja ta jest bardzo trudna i może diametralnie odmienić Wasze życie prywatne, losy zawodowe i naukowe. Pierwszym konkretnym rozwiązaniem, które proponujemy jest wsparcie psychologiczne, po które możecie zwrócić się dzwoniąc pod numer telefonu: 667 015 225; 91 449 58 82. Mając na uwadze deklaracje Ministra Edukacji i Nauki planujemy również inne formy wsparcia.

Oferta pomocy z Uniwersytetu Szczecińskiego

Pomoc psychologiczną i wsparcie finansowe zadeklarował także Uniwersytet Szczeciński. W sprawach indywidualnych do kontaktu zaprasza prorektor ds. studenckich.

Wydział Prawa i Administracji US we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, oferuje udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy i ich rodzin zamieszkujących w Polsce. Porady udzielane będą przez zespół Kliniki Prawa WPiA, adwokatów i radców prawnych od 28 lutego do 6 marca. W poniedziałek w g. 11:45-13:15, 15:15-16:45, we wtorek w g. 11:45-15:00, 15:15:16:45, w środę w g. 10:00-11:30, 13:30-18:30, w czwartek w g. 11:45-13:15, w piątek w g. 13:30-15:00, 16:00-17:30.

Prawnicy zachęcają także do kontaktu mailowego - klinika.prawa@usz.edu.pl. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie kilinikaprawa.usz.edu.pl

- Przyjaciele! Wiemy, że dziś martwicie się o swoich bliskich, zmagacie się z różnymi problemami i emocjami - napisała na stronie Akademii Sztuki rektor tej uczelni, prof. Mirosława Jarmołowicz. - W tym wyjątkowo trudnym czasie chcemy Was zapewnić, że jesteśmy z Wami. Jeśli potrzebne będzie wsparcie, zgłoście się do Dziekanów lub bezpośrednio do mnie. W imieniu całej społeczności Akademii zapewniam, że w miarę możliwości będziemy się starali Wam pomóc.

