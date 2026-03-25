Szczecińskie CBA zatrzymało pięć osób, które miały oszukać NCBR

Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób, które miały oszukać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyłudzając środki na dofinansowanie projektów unijnych i rozliczając granty niezgodnie z przeznaczeniem.

REKLAMA

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury CBA zatrzymali pięciu mężczyzn na terenie województwa wielkopolskiego przed tygodniem - w środę 18 marca; znaleziono też dokumentację oraz nośniki danych - podał we wtorek zespół prasowy Biura. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym NCBR i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Według śledczych przedsiębiorcy działając wspólnie mieli we wnioskach o finansowanie projektów zawyżać wartość usług wykonywanych przez współpracujące podmioty - m.in. za usługi doradcze. W wyniku działania zatrzymanych NCBR miało ponieść 3,2 mln zł szkody - podał zespół.

W nadzorującej śledztwo CBA szczecińskiej prokuraturze regionalnej przedstawiono im zarzuty oszustwa znacznej wartości, wystawiania faktur poświadczających nieprawdę, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i składania nieprawdziwych oświadczeń o wydatkowaniu środków z grantu zgodnie z przeznaczeniem oraz prania pieniędzy - poinformowała rzeczniczka prasowa tej prokuratury Małgorzata Wojciechowicz.

Podała, że zatrzymanym przez CBA mężczyznom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe w sumie na 360 tys. zł, zakazał opuszczania kraju i kontaktów z innymi podejrzanymi oraz nakazał dozór policji.

Prok. Wojciechowicz zaznaczyła, że do tej pory w tym śledztwie 40 osobom - m.in. kierującym grupą - przedstawiono 216 zarzutów i zabezpieczono ponad 22 mln zł majątku, a sprawa jest rozwojowa. Przypomniała, że przy działaniu w grupie za oszustwa znacznej wartości oraz pranie pieniędzy zgodnie z Kodeksem karnym grozi od roku do 10 lat więzienia.

Copyright

REKLAMA